Kuhmoisissa kerättiin jälleen huippusumma

Viime viikon torstaista lauantaihin käynnissä ollut Suomen Punaisen Ristin Nälkäpäiväkeräys tuotti Kuhmoisissa noin 2 900 euroa.

– Summa on vain hieman alle viime vuoden tuloksen, mutta jälleen erinomainen, SPR:n Kuhmoisten osaston puheenjohtaja Heli Sorri riemuitsi ja lähetti kiitoksensa paitsi paikallisille myös kausiasukkaille.

Kuhmoinen on vuodesta toiseen ollut väkilukuun suhteutettuna Hämeen piirin ykköskerääjiä.

– Ehkä se on vähän sellainen ylpeyden aihekin meille.

Nälkäpäiväkeräys on alkanut Kuhmoisissa vuonna 1988 ja hernekeittotapahtuma on alusta asti ollut osa keräystä. Pitkään keiton keitti Maila Kaiterlahti, mutta viime vuosina soppakauhan varteen on tarttunut Ritva Noponen.

– Sadalla litralla keittoa varaudumme päivään, viime vuonna se loppui ihan hieman kesken, Sorri ja SPR:n vapaaehtoistyöntekijä Saara Westerholm kertoivat.

Ensi vuodeksi kaksikko lupailee keitosta myös vegaanista versiota, sillä sitä on jonkin verran kyselty.

Valtakunnallinen Nälkäpäiväkeräys sai alkunsa Pälkäneeltä vuonna 1980.

– Vapaaehtoinen Mailis Korhonen keksi, että jätetään yksi ateria syömättä ja lahjoitetaan rahat Afrikan nälkää näkeville. Kouluissa Nälkäpäivää vietettiin syömällä puuroa tai omia eväitä. Mailis on jo edesmennyt, mutta Nälkäpäivä elää vahvasti, SPR:n Hämeen piirin järjestöasiantuntija Johanna Raivio kertoi.

