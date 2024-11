Kunnan vuosi 2023 reilusti plussalla

Kuhmoisten kunnan viime vuoden tilinpäätös on ylijäämäinen 458 129, 28 euroa. Edellisiltä vuosilta taseeseen on kertynyt ylijäämää 6, 796 miljoonaa euroa. Vuosikate on positiivinen 1 682 870 euroa.

Vuoden 2023 investoinnit olivat 1 067 639, 14 euroa. Investoinneista suurin oli yhtenäiskoulun liikuntahallin aulatilan rakentaminen, johon käytettiin rahaa 224 681, 47 euroa.

Seuraavaksi suurimmat menoerät olivat Satamarinteen infra, johon meni lähes 152 000 euroa sekä Nuutinrinteen vesi- ja jätevesihuolto, joihin meni hieman yli 141 000 euroa. Jätevesipuhdistamon ferrosulfaattialtaan saneeraukseen upposi noin 110 500 euroa.

Alle sadan tonnin investointeja olivat Mäkinuutintien infran I-vaihe (61 880 euroa), yhtenäiskoulun c-rakennuksen korjaukset (56 750 euroa), jätevesipuhdistamon vesi- ja viemäriverkoston saneeraus (51 800 euroa), kuntalan ulkoportaiden uusiminen (25 320 euroa) sekä Satamarinteen vesi- ja jätevesihuolto (22 550 euroa).

