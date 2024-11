Puukila ei myöntäisi vastuuvapautta 

Avoin Kuhmoinen -ryhmän valtuutettu Osku Puukila jätti maanantaisessa valtuuston kokouksessa eriävän mielipiteen vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Puukila kiinnitti huomionsa tilinpäätöksen kohtaan, jossa todettiin, että ”kunnanhallitus valtuutti päätöksellään kunnanjohtajan tekemään Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n yhtiökokouksessa päätöksen akordin antamiseksi Kuhmoisten Laajakaista Oy:n ja Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n välisen lainan loppuosalle 1 065 000 euroa. Kunnanhallitus totesi, että saatavat ovat muuttuneet velkojan kannalta arvottomiksi ja että akordi voidaan myöntää välittömästi. Kuhmoisten kunta toimii Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n omistajan roolissa yhtiön lainarahoituksen takaajana. Takausvastuut aiheuttavat kunnalle taloudellisen riskin.”

Edellä mainittuun kohtaan vedoten Puukila ehdotti, että sen paremmin kunnanjohtaja Valtteri Väyryselle kuin kunnanhallituksellekaan ei myönnetä vastuuvapautta tilikaudelta 2023.

-Lisäksi esitän, että myöskään hallintojohtajalle (Sanna Luukkanen) ei myönnetä vastuuvapautta, koska kunnan tilitoimistoa ei ole saatu vaihdettua siitä huolimatta, että ongelmat tilinpidossa ovat olleet pitkäkestoisia ja jatkuvia. Valtuuston kokouksessa syyskuussa hallintojohtaja totesi, että myöskään vuoden 2024 tilinpito ei ole ajan tasalla, Puukila totesi.

Puukila jatkoi vastuuvapauden eväämistä toteamalla, että kunnanjohtaja Väyrynen on toiminnallaan todistettavasti vaikeuttanut kunnan toimintaa aiheuttamalla epäasiallisella toiminnallaan kolmen viranhaltijan eroamisen kunnan palveluksesta.

Puukila ei avannut syytöksiään enempää. Sen sijaan hän ihmetteli, miksi tilintarkastuskertomuksen allekirjoittanut Ville Valkonen kirjoittaa, että ”Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:lle annetut takausvastuut ovat 1 687 500 euroa” ja tilinpäätöskertomuksessa puhutaan 1 006 500 eurosta.

Todellisuudessa tilinpäätöskertomuksessa on mainittu summa 1 065 000 euroa, joka siis on ollut Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n Kuhmoisten Laajakaista Oy:lle myöntämän akordin määrä. Tilintarkastuksessakertomuksessa mainittu 1 687 500 euroa on Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n ja Kuntarahoitus Oyj:n välinen laina, johon Kuhmoisten kunnalla liittyy takausvastuu. Tilintarkastuskertomuksen mukaan takausvastuun realisoitumiseen saattaa sisältyä riskejä.

Vastuuvapauden myöntäminen ei herättänyt muuta keskustelua valtuutettujen keskuudessa. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Juha Simola summasi tilinpäätöksen olevan hyvä yli 400 000 euron ylijäämän myötä ja antoi erityiskiitoksen hallintojohtaja Sanna Luukkaselle sekä taloussuunnittelija Paavo Järvenpäälle heidän tekemästään työstä tilinpäätöksen eteen. Tilinpäätöstä tehneellä Kuntalaskenta Oy:llä on ollut huomattavia hankaluuksia saada asiakkaidensa vuoden 2023 tilinpäätöksiä valmiiksi.

Arvioinnissaan tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota siihen, että haja-asutusalueella kunnan vuokrakiinteistöt oy:n toiminnalliset tavoitteet ovat täyttyneet vain 65-prosenttisesti. Se kysyykin edelleen, miten heikolla käyttöasteella olevien haja-asutusalueen asuntojen mahdollisen myynnin tai purkamisen suhteen aiotaan edetä. Lisäksi se huomautti, että vuokrakiinteistöjen tulisi raportoida tavoitteiden ja talouden toteutumasta kolme kertaa vuodessa, kun nyt se on raportoinut vain kerran.

Tarkastuslautakunta ilmaisi niin ikään huolensa siitä, että Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n lainan realisoituminen muodostaa lainan taanneelle kunnalle merkittävän taloudellisen riskin.

Lisäksi tarkastuslautakunta suosittelee edelleen vesimaksujen korottamista, jotta vesihuollon tappiollista toimintaa ei tarvitsisi kompensoida verovaroin. Samoin se kantaa huolta kaukolämpötoiminnan kannattamattomuudesta, sillä uusia sopimusasiakkaita ei ole vuonna 2023 enää saatu.

Artikkelia muokattu tiistaina 12.11. klo 8.25. Korjattu kirjoitusvirheitä sekä Puukilan sanamuotoa kohdassa ”Väyrynen on toiminnallaan todistettavasti vaikeuttanut kunnan toimintaa aiheuttamalla epäasiallisella toiminnallaan kolmen viranhaltijan eroamisen kunnan palveluksesta.” Aiempi sanamuoto oli, että on ”aiheuttamalla useamman viranhaltijan erottamisen kunnan palveluksesta”.