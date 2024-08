”Isä olisi varmasti ylpeä”

Taitelija Pia Håland uskoo, että jos hänen isänsä eläisi, tämä olisi ylpeä tyttärestään. Kuten oli ollut silloinkin, kun Håland kertoi myyneensä ensimmäisen taulunsa.

– Kun pääsin opettajakorkeakouluun, soitin isälle ja iloisena kerroin, että nyt ainakin tiedän, mitä teen elämässäni. Isä oli pitkään hiljaa ja laittoi luurin pois. Hän ehkä halusi, että minusta olisi tullut jonkun alan taiteilija. Oli pettymys, että minusta tuli akateeminen porvari, Håland muistelee.

Korkeakouluopinnot ja akateeminen ura eivät tappaneet Hålandin sisällä pulppuavaa luovuutta tai halua maalata. Ruotsissa hänellä on kaksi ateljeeta ja paljon näyttelyitä. Heinäkuun puolessa välissä Pihlajakosken rantamakasiinissa pidetty näyttely oli ensimmäinen kerta, kun Hålandin töitä oli esillä Suomessa.

Taiteilijuus oli periytyinyt isältä tyttärelle. Mikko Niskanen oli ollut turhaan huolissaan.

Kun Niskanen ohjasi elokuviaan Pihlajakoskella, perusti Håland perhettä.

