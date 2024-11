Kännykät eivät ole ongelma – niistä käytävä keskustelu on

Kuhmoisten yhtenäiskoulu alakoulussa kännyköitä ei saa käyttää ilman opettajien lupaa edes välitunnilla, mutta odotustunnilla saa joskus käyttää.

Yläkoulussa kännykät laitetaan pois oppitunnilla, mutta välitunnilla ne saa olla. Myöskään ruokatunnille puhelin ei kuulu, Näin kertovat yhtenäiskoulun oppilaskunnan oppilaat. Ohjeet on kirjattu koulun järjestyssääntöihin.

Kokonaisen koulupäivän viettäminen ilman kännyköitä ei tuota ongelmia alakoululaisille Aarre Guinnessille, Lotta Ruokolalle ja Rasmus Liukkoselle. Kolmikon mukaan välitunnit sujuvat helposti. Opettajat ulkona valvovat, ettei kukaan käytä kännykkää ilman lupaa.

Myös vanhempien oppilaiden mukaan yhtenäiskoulussa vallitsevat käytännöt ovat ihan hyvät. Kännyköitä ei kerätä pois, sillä toisinaan niitä saattaa tarvita oppitunneilla erilaisiin oppimispeleihin, kyselyihin tai tiedonhakuun.

– Olisi vaivalloista, jos se monta kertaa tunnin aikana kerättäisiin pois ja jaettasiin takaisin, Viivi Saarinen sanoo.

Kännyköiden käyttö koulussa ei siis ole ongelma Kuhmoisissa, mutta oppilaskuntalaiset tunnistavat siitä käytävän yhteiskunnallisen keskustelun – ja siihen heillä on sanottavaa.

– Me olemme sitä ikäluokkaa, joka on elänyt koulussa melko radikaalin muutoksen. Itse olin kymmenen, kun sain ensimmäisen älypuhelimen. Kun menin kutoselle, osalla oli vielä näppäinpuhelin, sen jälkeen ei kenelläkään. Kännyköiden kehittyminen yhteydenpitovälineestä minitietokoneeksi on meidän ikäisten mielestä vain normaalia kehitystä.

Näin sanoo lukiolainen Ilmari Huusko. Hän ja lukiolainen Saaga Mattila kertovat seuranneensa kännyköistä käytävää keskustelua sekä uutisista että sosiaalisesta mediasta. Jälkimmäinen on nuorten keskinäinen keskustelukanava, mutta julkisuudessa keskustelua käyvät aikuiset, ja se harmittaa nuoria.

– Kummallista, että nuoria ei kuunnella tällaisessa asiassa, joka koskettaa suoraan heitä. Keskustelu on todella suppeeta, ja meitä syyllistetään siitä, että emme osallistu siihen, Huusko harmittelee.

Hänen mukaansa nuorilta odotetaan vastauksia yksipuolisiin kysymyksiin, vaikka nuorten pitäisi olla itse kysymässä ja keksimässä niitä kysymyksiä.

– Me voisimme tuoda keskusteluun enemmän avoimuutta ja hyväksyttävyyttä. Nyt puhuvat aikuiset, joiden lapsuudessa teknologiaa ei ole ollut, ja mielipiteet tulevat sieltä. Sen lopputuloksena yritetään ajaa pakolla läpi tosi radikaaleja lähestymistapoja ja sanotaan, että kun te nuoret olette tämmöisia ja tämä on valtakunnallinen ongelma.

– Ja mites meni se kieltolaki? Mattila huomauttaa.

Kännyköiden täyskielto ei siis saa kuhmoislaisilta nuorilta kannatusta. Siitäkin heillä on kokemusta, sillä yksi opettaja yläkoulussa niin teki.

– Se tuntui väärältä ja yksityisyyttä loukkaavalta, Huusko sanoo.

Nuoret tunnistavat kännykän käyttöön liittyvät ongelmat: Keskittymiskyvyn hupenemisen ja tietynlaisen riippuvuuden.

– Mutta ongelmat esiintyvät yksittäisillä ihmisillä, ei kaikilla ja koko luokalla, Huusko huomauttaa ja jatkaa, että lasten kännyköiden käyttö on vanhempien ja opettajien hoidettavissa. Jos heidän antaa olla puhelimella jatkuvasti, niin syy ongelmiin ei ole heidän. Yläkoulussakin asioista pitäisi mieluummin keskustella kuin ottaa radikaaleja keinoja käyttöön, Huusko toteaa.

– Lisäksi on vaikea arvioida, mitkä keskittymisen ongelmat tulevat juuri puhelimen käytöstä, ja mitkä jostain muusta, Mattila jatkaa.

Mattila ja Viivi Saarinen myöntävät, että joskus kokeisiin lukeminen meinaa lykkääntyä kännykän vuoksi, mutta vain vähän.

– Jos puhelin alkaa mennä kaiken muun edelle ja katselee mieluummin tiktokkia kuin tekee jotain muuta, niin sitten se alkaa vaikuttaa koulunkäyntiin ja on ongelma, Veela Seikkilä sanoo.

Jos niin käy, ja ruutuaika rupeaa olemaan tunteja päivässä, kehottaa Huusko kokeilemaan jonkinlaista kännykkädetoxia.

– Vähensin kännykän käyttöä pariksi kuukaudeksi tuntiin päivässä. Se vaikutti älyttömästi päivän askareisiin. Viikkokin voi olla hyvä aika kokeilla.

Oppilaskunnalla oli sanansa sanottavana myös heikentyneestä oppilashuollosta. Juttu on luettavssa viikon 47 Kuhmoisten Sanomista. Näköislehden voi ostaa Lehtiluukusta.