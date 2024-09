Kuka osaisi kertoa hevoskierrosta? Nyt se tallennetaan piirroksiin

Iso määrä lapsia ja nuoria istuu taas Velisjärven leirikeskuksen riihessä kesäisin. Mahtaako monikaan kesäleiriläisistä ihmetellä, mikä häkkyrä häiritsee liikkumista riihen keskellä?

Se on hevoskierto, jonka avulla riihessä on puitu viljaa hevosvetoisesti. Tällaisia mekanismeja on enää jäljellä hyvin vähän, eikä niistä ole saatavissa koottua tietoa.

Siksi kansainvälisen Vernadoc-yhteistyöverkoston arkkitehdit kiinnostuivat Velisjärven riihestä ja saapuivat toissa viikolla Kuhmoisiin tallentamaan sen mittauspiirustuksiin.

Ryhmällä on käynnissä hanke, joka tallentaa luonnonenergian avulla toimivia rakenteita.

– Eläinten voimalla käytettävät mekanismit käyvät jatkuvasti harvinaisemmiksi, serbialainen arkkitehti Jelena Pejkovic sanoo.

Piirtämisessä on kolme tasoa: ääriviivat, materiaalien pintarakenne ja varjostukset. Jelena Pejkovic luonnosteli varjostuksen erikseen.

Velisjärven kohde on kiinnostava myös siksi, että se on autenttinen. Todennäköisesti noin sata vuotta sitten hevoset tuottivat käyttövoiman puimakoneelle pyörittämällä ratasta. Enää ei kuitenkaan liene elossa ketään, joka sen muistaisi ja osaisi kertoa esimerkiksi koneen osista tarkemmin.

Hevoskiertoa suojasi oletettavasti aikoinaan vain katos ilman seinälaudoitusta.

Vastaavanlaisia piirustuksia on tehty Suomessa jo 1800-luvulla. Metodia elvytettiin 1990-luvulla, ja vuonna 2005 aloitettiin kansainväliset Vernadoc-projektit, joissa tallennetaan rakennusperintöä kaikkialta maailmasta.

