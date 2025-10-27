Lukijaposti: Suvantola vastaan Tehi

Lähihistoriassa tekninen toimi ei viitsinyt hoitaa rantaa Suvantolassa, vaan hylkäsi kuntalaisten kymmeniä vuosia suosiman viihtyisän uimapaikan oman onnensa nojaan, laiturin karattua jäiden lähdön yhteydessä. Tarinan jatkolle on oma historia tämänkin lehden sivuilla aiemmin luotu.
Yllättäen kunnanhallitus on päättänyt teetättää noin 15 kilometrin päähän Tehin (suosittuun?) uimarantaan remonttia: uusitaan grilli, grillikatoksen pinnoitteet, pöytiä, tuoleja, pukukoppien lattiat, penkit. Myös WC päivitetään kompostoituvaksi. Pusikot ja metsät raivataan, hankitaan uudet kyltit. Taaskaan ei puutu kuin se laituri.
Rahaa tuntuu valikoidusti kuntalasta riittävän. Työtehtävät tekninen suorittaa perinteisesti ostopalveluina ulkopuolisilta. Mitä virkaa enää on paisuneella teknisellä toimella, joka hoitaa itse vain vaatimattomia työsuorituksia. Kunnan jo ennestäänkin tyhjien ajojen pakuille riittänee jatkossa vähintäänkin sitä kompostin ajoa, ehkä jopa useamman kerran päivässä, toivottavasti ei tällä kertaa viedä Nokialle asti.
Nooh, peppu pois tyynyltä. Poistetaan ylimääräinen kuluerä, ja ostetaan palvelut, joita vain oikeasti tarvitaan.
Tasapuolisuutta laitureiden paikkoihin.