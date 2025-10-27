Noora Laitinen haluaa tehdä lukemisen näkyväksi

Noora Laitisen ensimmäiset kuukaudet ovat menneet työhön ja työskentely-ympäristöön tutustuessa. Lisäksi lukudiplomien rakentaminen on vienyt aikaa. Kuhmoisten kirjaston laajat omatoimiajat keräävät Laitiselta kiitosta: – Kirjasto on saavutettavissa ihan keskustassa. Täällä käy paljon väkeä ja tämä on tärkeä kohtaamispaikka kuntalaisille.

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

Marraskuun 6. päivänä kirjastosta voi saada lukuvinkkejä totuttua enemmän. Tuolloin kirjastolla järjestetään minun kirjani -ilta, jossa kuka tahansa saa kertoa lempikirjastaan, itselleen tärkeästä kirjasta, tai muuten vain hyvästä kirjasta, josta haluaisi vinkata kaverillekin.

– Olen huomannut, että lukemistaan kirjoista haluaisi usein jutella, ja pallotella sen tapahtumia. Minun kirjani -ilta on tosi hyvä tilaisuus tuoda esille sitä, mitä on viime aikoina lukenut. Samalla ilta kerää yhteen ihmisiä, jotka erilaisia tekstejä, kertoo lukukoordinaattori Noora Laitinen.

Omista lukumieltymyksistään ovat lupautuneet kertomaan ainakin kirjaston henkilökunta sekä muutama paikallinen kirjailija.

– Ja toki kirjavinkkejä ovat lämpimästi tervetulleita kuulemaan kaikki, vaikka omasta lukemisesta olisi vierähtänyt jo jonkin aikaa. Ei tarvitse olla superlukija tai kertoa mistään kirjasta, Laitinen sanoo.

Laitinen aloitti Kuhmoisissa lukukoordinaattorina elokuussa hankerahan turvin. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston rahoittama hanke kestää vuoden 2026 loppuun.

– Tehtäväni on lukemiseen kannustaminen ja niiden eri tapojen löytäminen, jotka innostaisivat lukemaan. Kohderyhmä ovat kaikki kuntalaiset, Laitinen kertoo.

Noora Laitinen kertoo lukevansa paljon pohjoismaista kirjallisuutta, tietokirjoja ja elämäkertoja. Kotimaisen tuotannon lisäksi häntä kiinnostaa ranskalainen ja italialainen kirjallisuus. – Viimeksi luin newyorkilaisen kirjailijan jännitysromaanin, ja sellaista en yleensä lue. Sitä voisin suositella hänellekin, jolle kyseinen genre ei ole tuttu. Lukukokemus oli ihana, sillä yleensä, kun tartun itselleni epätyypilliseen kirjaan, saankin siitä tosi paljon.

Yksi merkittävä osa Laitisen työtä on lukudiplomien toteuttaminen kaikille ikäryhmille, lapsille, nuorille ja aikuisille. Diplomissa on eri teemat, joiden alle on listattu kirjoja. Diplomin suorittaakseen tulee joka teemasta lukea yksi kirja.

– On tärkeää tehdä Kuhmoisiin oma diplomi, sillä se lähtee kirjaston omasta aineistosta. Kirjastolla ei välttämättä ole paikan päällä ja heti saatavissa kaikkia niitä kirjoja, joita valtakunnallisissa lukudiplomeissa on. Tarkoituksena on rakentaa diplomit kirjoista, joita täältä löytyy.

Yksi osa Laitisen työtä on tehdä lukeminen näkyväksi ja puheisiin. Siihen liittyvät erilaiset tapahtumat, kuten minun kirjani -ilta ja joulukuussa järjestettävä lapsille ja perheille suunnattu tapahtuma. Kirjaston aulaan on kerätty kirjaston henkilökunnan lukuvinkkejä ja lasten osastolle iltasatukirjoja.

Miten lukemisesta sitten innostuisi? Laitisen omankin kokemuksen mukaan etenkin aikuisilla kirjaan tarttumatta jättäminen on priorisointikysymys.

– Usein kuulen, että ei ole aikaa lukea. Lukeminen on kuitenkin valinta, joka täytyy tehdä. Puhelin on ehkä kirjan kovin kilpailija.

Laitinen itse lukee julkisissa kulkuvälineissä ja suosittelee samaa muillekin, jos pahoinvointi ei yllätä.

– Siitä voisi vaikka lähteä, että muistaa ottaa kirjan mukaan, kun on liikkeellä.

Lisäksi Laitinen haluaisi lukemisen näkyväksi tavaksi. Hän kertooi ilahtuvansa joka kerta, kun näkee jonkun lukevan julkisilla paikoilla.

– Aikuisten esimerkki olisi tärkeä kannuste lapsille ja nuorille. Jos me emme lue, niin keitä me olemme muitakaan kannustamaan lukemisen pariin.

Lapsillekin kirjat kannattaa napata mukaan vaikka juuri automatkalle. Laitinen muistuttaa, että kun kirjat ovat esillä ja käden ulottuvilla, tarjoavat ne aina vaihtoehtoista tekemistä.