Valtuustoaloite tilapäisestä valiokunnasta maanantaina kunnanhallituksen käsiteltävänä

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Kuhmoisten kunnanhallitus käsittelee maanantaina 6. lokakuuta valtuustoaloitteen, joka koskee tilapäisen valiokunnan perustamista epäluottamuksen vuoksi. Kunnanhallitus päättänee esittää valtuustolle, että se päättää asettaa valiokunnan arvioimaan kunnanjohtaja Valtteri Väyrysen luottamusta. Valtuuston tulee nimetä tilapäiseen valiokuntaan vähintään viisi, mutta enintään seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen. Valiokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nimetään varsinaisista jäsenistä.

Seitsemän valtuutetun ja kahden varavaltuutetun allekirjoittamassa aloitteessa luottamuspulan syyksi mainitaan Väyrysen puutteet asiaosaamisessa ja henkilöstöjohtamisessa. ”Kokonaisuudessa on kyse kunnanjohtajan taidosta, käytöksestä ja osaamisesta, joka ei vastaa Kuhmoisten kunnan tarpeita”, aloitteessa todetaan.

Muut kunnanhallituksen esillä olevat asiat ovat kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitovastaavan toimen perustaminen ja täyttölupa sekä liikuntapaikkojen hoitajan toimen täyttölupa. Lisäksi kokouksessa nimetään edustaja marraskuussa pidettäville Kuntapäiville sekä Kuhmoisten vapaa-ajan asukkaat ry:n kausiasukastoimintaan.

Lisäksi kokouksessa käsitellään Asunto Oy Paajarannan asuinhuoneiston tilannetta. Kunta omistaa asuinhuoneiston Asunto Oy Paajarannan talossa osoitteessa Martintie 4. Asuinhuoneisto on ollut käyttämättömänä, ja se asetettiin myyntiin kesäkuussa. Elokuun loppuun mennessä asunnosta ei saapunut yhtään tarjousta. Kunnan johtoryhmä linjasi syyskuussa remonttitarpeen selvityksestä asuntoon. Kunnanhallitus keskeyttänee asunnon myynnin kartoituksen vuoksi. Mahdollisista remonteista ja osakkeiden myynnistä päätetään myöhemmin erikseen.