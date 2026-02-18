Kuhmoisten Sanomat voi nyt myös kuunnella verkossa

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT

KUHMOISTEN SANOMIEN tilaajat voivat nyt myös kuunnella verkkolehdessä julkaistut artikkelit. Kun verkkolehden tilaaja klikkaa auki yksittäisen jutun, tulee jutun alkuun näkyviin painike ”kuuntele juttu”. Lukija alkaa lukea juttua yhdellä painalluksella. Lukemisen voi pysäyttää tai kelata nauhaa eteen- ja taaksepäin.

– Juttujen kuuntelumahdollisuus on nykypäivää ja ollut jo pitkään käytössä paitsi maakunta- myös monilla paikallislehdillä. Toivottavasti voimme lukupalvelun tarjoamalla palvella sellaisia lukijoita, joiden on hankala lukea pientä tekstiä paperilta tai ruudulta, Kuhmoisten Sanomien toimittaja Katja Sirviö toteaa.

Paperilehden kestotilaukseen kuuluu automaattisesti myös digitilaus. Näin ollen kestotilaajat pääsevät kuuntelemaan juttuja halutessaan pitkin viikkoa, kuhan digitilauksen tunnukset on aktivoitu.

Tuija Käki-Lahtinen auttaa digitilauksen käyttöönotossa Kuhmoisten Sanomien toimistolla aina sen aukioloaikoina veloituksetta.

Halutessaan voi tilata pelkästään digilehden. Eri tilausvaihtoehdot löytyvät täältä.