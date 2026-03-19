Kuhmolassa on näytetty elokuvia jo yhdeksän vuosikymmenen ajan

TEKSTI & KUVA RISTO OJALA

KEVÄISENÄ PERJANTAI-ILTANA 13. maaliskuuta Kuhmolassa Marko Aarroskari ja Heli Hagman tekivät eläväksi Kuhmolan elokuvanäytöksiä vuosikymmenien ajalta.

Suojeluskunta osti Bauer-elokuvaprojektorin 1942. Väinö Rekola oli suojeluskunnan johtohenkilöitä ja aloitti elokuvien näyttämisen. Helin isä Kalevi Hagman pääsi auttamaan Rekolaa ja aloitti näytökset 40-luvulla harjoittelukauden jälkeen.

1950-luvulla elokuvat olivat erittäin suosittuja. Kalevi näytti niitä itsenäisesti, osti suojeluskunnan elokuvakoneen Rekolan jäätyä eläkkeelle ja näytti elokuvia vuoteen 1977 asti. Heli pääsi nelivuotiaana katsomaan isän elokuvatyötä. Mihinkään hän ei saanut koskea.

Tekniikasta kiinnostunut Kalevi Hagman harrasti myös lentämistä. Hän pääsi vapaaehtoisena ilmavoimiin 1945, mutta sota loppui ennen kuin hän ehti saada lennonopetusta. Hän osti 1952 Ilmavoimilla käytössä olleen vesitason yhtiökumppaninsa kanssa. He järjestivät sillä Kuhmoisissa yleisölennätyksiä.

Vanhaa elokuvakalustoa on edelleen esillä Kuhmolassa. Kuvassa sitä tutkii Marko Aarroskari. Kuva: Kuhmoisten Sanomat

KOTAILTAYLEISÖSTÄ Veikko Mattila oli 1970-luvun alusta Kuhmoisten nuorisoseuran puheenjohtaja. Hän täydensi tietoja Kuhmolan elokuvatoiminnasta seuran näkökulmasta.

Suojeluskunta lopetettiin 1944 ja se luovutti Kuhmolan ja elokuvakoneen Nuorisoseuralle, joka puolestaan myi elokuvakoneen 1973 Hagmanille. Hagman näytti sillä elokuvia seuran nimissä. Nuorisoseura osti 1977 kaksi Bauer-elokuvakonetta Säkylän varuskunnalta, ja Kalevi myi oman koneensa tarpeettomana. Nuorisoseura myi Kuhmolan 1987 kunnalle, mutta piti elokuvakoneet ja elokuvien näytösoikeuden itsellään.

1996 Nuorisoseura luopui elokuvatoiminnasta ja luovutti koneetkin kunnalle 2017. Elokuvatoiminta keskeytyi muutamaksi vuodeksi. Sivistystoimi aloitti elokuvatoiminnan uudelleen. Kunta hankki 2013 digielokuvakoneen, jolla nyt näytetään elokuvia.

LÄHES 30 vuotta sitten, 1997, Marko Aarroskari aloitti elokuvauransa Kuhmolassa Titanic-elokuvalla. Hän muutti Kuhmoisiin Harjunsalmelle. Hän oli Pihlajakoski Oy:n osakas ja opetteli Jorma K. Lehtosen avulla elokuvantekoa. Tuomo Huusko opetti hänelle elokuvakoneen käytön. 1997 Marko lähti rauhanturvaajaksi Libanoniin, jossa videoi tienvarsipommin räjäytyksen.

Elokuvaajana Marko kulkee isänsä Jorma Aarroskarin (80) jäljissä. Isä aloitti elokuvauransa Speden elokuvissa assistenttina, valomiehenä ja kuvaajana. Hän kiersi kuvaajana maapallon, kävi Himalajalla, kuvasi hävittäjälentäjän kyydissä ja oli Arafatin kanssa saunassa. Isä oli yksi MTV:n pääuutiskuvaajista. Marko kuvasi uutisia Ylelle.

Kotaillan lopuksi Marko näytti tekemänsä videon Kalholanniemen kesäteatterin 2014 esittämästä Pekka Puupää kesälaitumilla -näytelmästä, jonka hän kuvasi kulissien takaa. Siinä nähtiin myös monta jo edesmennyttä näyttelijää ja Pekka Vekkailan seka-auto.