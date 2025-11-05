Liivi suojaa Utua susilta

Hirvimetsällä koiran kanssa käyvä Päivi Malin ajattelee, että koiralle puettava ”susiliivi” mahdollistaa metsästäjien ja metsän eläinten yhteiselon. Sataprosenttista suojaa liivi ei anna, mutta se antaa aikaa ehtiä paikalle, jos jotain sattuu.

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

YKSI KEINO metsästyskoirien ja susien mahduttamiseksi samoille alueille on koirien päälle puettava susiliivi.

– Niin minä tämän käytön näen. Että yhteiseloa metsässä voitaisiin parantaa, totea Päivi Malin.

Malinin karjalankarhukoiralla Utulla on käytössä niin sanottu susiliivi, eli koiran ylle puettava suojaliivi, jonka tarkoitus on suojata koiraa mahdollisilta susien hyökkäyksiltä. Susilife-hanke testasi liivejä kaudella 2024–2025, ja Malin sekä Utu-koira olivat mukana testissä.

– Susilife etsi koiria testaamaan liivejä. He halusivat kaksisataa koiraa ympäri Suomen, erilaisia rotuja ja erilaisesta metsästyskäytöstä. Testikoirakoksi piti hakeutua, ja hakulomakkeessa kysyttiin, kuinka paljon metsästyspäiviä vuodessa tulee ja onko lähellä susireviirejä, Malin kertoo.

Halukkaita testikoirakoiksi oli enemmän kuin 200, mutta Malin ja Utu saivat susiliivin. Kahdesta valittavasta vaihtoehdosta Malin valitsi sen, jossa on kellukkeet mukana.

– Utu tykkää uida hirvien perässä saariin, viime syksynäkin se haettiin neljästi veneellä pois Päijänteeltä.

Susiliivin kellukkeet Malin on todennut vähän liiankin toimiviksi. Toisinaan Utu on ehtinyt saareen ennen hirviä.

Testikaudella liivin toimivuudesta tuli raportoida kahteen otteeseen. Sen jälkeen liivin sai lunastaa kohtuullisella hinnalla omaan käyttöönsä.

Päivi Malin suosittelee kokeilemaan susiliiviä ennen kuin tilaa sitä omaan käyttöönsä. Eri valmistajien liivit poikkeavat hieman toisistaan ja niiden istuvuudessa on eroja. Liivin pitää olla sopiva ja se pitää saada huolellisesti puettua – mikä on välillä haastavaa, kun koiralla olisi jo kiire töihin.

SUSILIIVI NÄYTTÄÄ brutaalilta. Sen selän päällä olevat metalliset piikit ovat arviolta viisi senttiä pitkiä, lonkkien päälle tuleva pari senttiä lyhyemmät. Liivi itsessään on valmistettu kankaasta, jota suden hammas ei lävistä. Lisäksi sen sisälle saa lisättyä villisikasuojan, joka suojaa myös mahdollisilta villisikojen torahampaiden aiheuttamilta vahingoilta.

Malinilla käytössä oleva liivi suojaa koiran selän, lapojen seudun, vatsanalusen sekä lonkan päälliset. Eri valmistajien liivit ovat hieman eri mallisia.

– Kaulan alle tulevat tarrat laitan kiinni limittäin, niin suojaavaa aluetta saa vähän enemmän. Kaulan voisi suojata isommalta alueelta, mutta tämän liivin valmistajalta voi ostaa erikseen piikkipannan koiran kaulaan, Malin kertoo.

Liivin istuvuutta voi säädellä paitsi kaulan myös vatsan alla olevilla tarrakiinnityksillä. Häntäremmi varmistaa vielä liivin paikallaan pysyvyyden. Liivin molemmin puolin on heijastimet ja vieläpä eri väriset, joten niiden avulla voi päätellä, miten päin koira metsässä on. Gps-paikantimen saa halutessaan liivin selkään kiinni, mutta silloin piikkejä on vähennettävä. Utulla gps-paikannin on kaulassa.

KANKEA JA painava liivi laskee koiran etenemisnopeutta.

– No meillä se ei ole huono juttu ollenkaan. Liivi tekee koiran liikkumisen vähän jäykemmäksi ja Utun kohdalla olemme miettineet sitä, että saako se koiran liikkumaan vielä entistä enemmän teitä pitkin. Se kun tykkää muutenkin niin tehdä, Malin sanoo.

Alkusyksyn lämpimillä keleillä liivi voi olla koiralle liian kuuma. Toisaalta taas loppukaudesta koiran ollessa kovassa kunnossa, saa etenkin villisikasuojalla koiran vauhtia hieman hidastettua.

Ääntä liivistä lähtee hieman.

Malinin kokemuksen mukaan susiliivi pysyy koiran päällä hyvin. Tarrat ovat yhä tiukat, ja kangas on ehjä, joskin vähän nuhraantunut.

– Tätä ei vielä ole tarvinnut paikata. Luulisin, että ompeleet pettävät ensin. Piikkien kiinnikkeet voivat ehkä irrota. Mutta kestävältä liivi kyllä vaikuttaa, tämän kanssa on menty metsässä elokuusta asti kahtena päivänä joka viikonloppu, Malin kertoo.

Karjalankarhukoira Utu on tottunut käyttämään metsässä jonkinlaista suojaliiviä. Susiliivi on kuitenkin painava ja jäykkä ja vaati hieman totuttelua. Mutta kun Utu oppi, että ilman liiviä metsään ei lähdetä ja vietti vie vaatetuksesta huolimatta, ei liivin käyttäminen muodostunut koiralle ongelmaksi.

SUSILIFE-HANKKEEN raportissa kerrotaan, että kokeilun aikana yhtä kokeiluun osallistunutta koiraa oli purrut susi. Koiranomistajan näkemyksen mukaan suojaliivi pelasti koiran ja tämä selvisi vähillä vammoilla.

Malin ei luota siihen, että liivi suojaisi koiraa sataprosenttisesti susihyökkäyksiltä, mutta antaa se ainakin aikaa ehtiä paikalle koiraa auttamaan.

Malin ja Utu metsästävät Harmoisissa, jossa on tehty vain yksittäisiä ja satunnaisia susihavaintoja. Edes liivin kanssa Malin ei laittaisi koiraa alueelle, jossa asuu pysyvästi iso susilauma.

– Kun liivistä ei hirveästi haittaakaan ole, niin oman mielenrauhan vuoksi tykkään sitä käyttää. Ainakin olen tehnyt kaiken, mitä koiran suojelemiseksi voin tehdä, hän sanoo.