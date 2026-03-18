Minne mennä: Jehovan todistajat kutsuvat muistojuhlaan

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT
AURINGONLASKUN AIKOIHIN torstaina 2. huhtikuuta täyttyvät valtakunnansalit ympäri maakuntien, kun Jehovan todistajat kokoontuvat vuoden tärkeimpään tilaisuuteensa, Jeesuksen kuoleman muistojuhlaan.
Viime vuoden tilaisuuksissa oli läsnä lähes 26 000 henkilöä eri puolilla Suomea. Maailmanlaajuisesti muistojuhlaan kokoontui lähes 21 miljoonaa henkilöä, mikä on yli kaksi kertaa enemmän kuin Jehovan todistajien kokonaismäärä.
Jehovan todistajilla ympäri maailman on parhaillaan käynnissä vajaan kuukauden mittainen kampanja ihmisten kutsumiseksi kevään erikoistapahtumiin. Sen aikana painettuja kutsuja jaetaan alueilla myös paikallisesti. Lähimmän kokoontumispaikan ja -ajan voi kutsun lisäksi löytää Jehovan todistajien verkkosivuilta. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, eikä niissä kerätä kolehtia.
Jehovan todistajien Kuhmoisten seurakunta järjestää noin tunnin mittaisen tilaisuuden torstaina 2. huhtikuuta valtakunnansalilla osoitteessa Tampereentie 10 alkaen.
Muistojuhlan ohjelmaan sisältyy puhe, jossa kerrotaan, miksi Jeesus Raamatun mukaan kuoli ja mitä merkitystä sillä on nykyään. Tilaisuus järjestetään 14. nisankuuta Raamatun aikoina käytetyn kuukalenterin mukaan. Kyseessä on sama ilta, jolloin Jeesus lähes 2 000 vuotta sitten antoi kehotuksen: ”Tehkää tämä toistuvasti minun muistokseni.” (Luukas 22:19).
Valtakunnansalilla järjestetään myös toinen erikoistilaisuus sunnuntaina 29. maaliskuuta. Tilaisuudessa on puolen tunnin mittainen Raamattuun perustuva puhe, joka esitetään lähes 120 000 Jehovan todistajien seurakunnassa ympäri maailman. Puheen aiheena on ”Kuka pelastaa maapallon?” Siinä käsitellään Raamatun opetusta maapallon ja ihmiskunnan tulevaisuudesta, ja myös sitä, miksi on syytä olla toiveikas.