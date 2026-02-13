Näin hyvältä näytti wanhuus

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

”Wanhuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä”, totesivat vuoden 2026 wanhojen tansseja juontaneet Hilma Järvinen ja Elias Helin avatessaan wanhojen tanssiurakan perjantaiaamuna yhtenäiskoululla.

Tänä vuonna wanhojen tansseissa pyörähteli peräti yhdeksän paria. Salin koristelut antoivat osviittaa tanssien teemasta, ja wanhat astelivatkin saliin James Bond -tunnusmusiikin säestyksellä.

Vanhat tutut tanssit pitivät pintansa tänäkin vuonna. Wanhat pyörähtelivät perinteiset tanssit kuten Cicapon, Virginia reelin, Wienervalssin sekä Saldy dog rag:in. Dramatiikkaa esitykseen toi Tango jalousie. Katrilli ja Kehruuvalssi olivat luonnollisesti mukana.

Päivän päätähdillä aamu oli alkanut varhain. Sara Lahtisen ja Sonja Vaskisalon herätyskellot olivat soineet kuudelta. Kaksikko oli valinnut lähes identtiset mekot yhdessä Zazabellasta, kampausten tekijät löytyivät lähipiiristä.

– Alkuun jännitti, mutta yllättävän hyvin meni. Treeneissä tuli mokia, mutta tanssit menivät paremmin kuin yhdetkään treenit, Lahtinen ja Vaskisalo totesivat päivän ensimmäisen urakan jälkeen.

Tyytyväisiä olivat myös Ella Sarkki sekä Matleena Rannanjärvi.

-Hyvä fiilis, jännitys on vähän laskenut ja nyt odotellaan kovasti illan tansseja, Sarkki totesi.

Lisäväriä aamuun olivat tuoneet sairastumiset ja pikaiset parinvaihdot.

– Niistäkin selvittiin. Koko tanssiurakka on ollut aika vaivaton, kenelläkään ei ollut suurempia ongelmia oppia tansseja, Rannanjärvi kertoi.

Vuoden 2026 Wanhat:

Matleena Rannanjärvi ja Paavo Arrenius

Henna Urpunen ja Jarkko Ärling

Karoliina Huusari & Kiira Kiviharju

Ella Sarkki & Kasperi Järvenpää

Noora Helmilaakso & Neeri Anttila

Sonja Vaskisalo & Miro Nyman

Emma Sahla & Amanda Blomberg

Sara Lahtinen & Mikael Koli

Jame Inkinen & Myy Ruostepuro