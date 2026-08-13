Nuorten työllistämiseen on tarjolla rekrytointitukea

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT

TAMPEREEN SEUDUN työllisyysalueella on jaossa rahaa nuorten työllistämiseen. Työnantaja voi saada kuuden kuukauden ajan rahallista tukea nuoren palkkakustannuksiin. Harkinnanvarainen tuki on tarkoitettu yrityksille, yhdistyksille ja säätiöille, ja sitä voi hakea tammikuun 2027 alkuun asti tuen riittävyyden mukaan.

– Tukea hyödyntäneiltä yrityksiltä on tullut ainoastaan positiivista palautetta prosessin sujuvuudesta ja etenkin siitä, miten ne ovat kokeneet tärkeäksi yhteisvastuulliseksi toiminnaksi mahdollistaa työpaikka nuorelle tässä vaikeassa työllisyystilanteessa, kertoo asiakasvastaava Jutta Sao Tampereen seudun työnantajapalveluista.

Saon mukaan moni on sanonut, ettei varmastikaan olisi palkannut nuorta ilman tukea. Toive on, että nuorten rekrytointituki tavoittaa yritykset entistä laajemmin, ja että sitä hyödynnetään vielä useammin.

Lisätietoa Nuorten rekrytointituesta voi lukea Tampereen kaupungin nettisivuilta. Suora linkki löytyy myös Kuhmoisten kunnan nettisivuilta. Sivuilta löytyvät myös hakuohjeet nuoren työllistämiseksi. Tukea voi hakea niin, että nuori palkattava on jo valmiina. Toinen keino on ilmoittaa halukkuutensa palkata nuori, jolloin esittelypalvelun avulla etsitään yritykselle sopiva nuori.