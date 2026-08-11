Padasjoki lähtee syksyyn kuhmoislaisjohdossa

TEKSTI KATJA SIRVIÖ
PADASJOEN KUNNANJOHTAJAKSI valittiin maanantai-iltana kuhmoislainen Petri Härkönen. Kunnanjohtajan vaalissa Härkönen sai 11 ääntä, ja hänen vastaehdokkaansa Antero Kiviniemi kymmenen ääntä.
Kunnanhallitus oli aiemmin esittänyt kunnanjohtajan paikalle Kiviniemeä, mutta kunnanvaltuusto äänesti niukasti toisin. Kiviniemi jäi varasijalle yhden äänen vähemmän saaneena.
Padasjoen kunta kertoo Facebook-sivullaan, kuinka Härkösellä on pitkä kokemus kuntajohtamisesta useissa erikokoisissa kunnissa. Tällä hetkellä hän toimii yrittäjänä.
Lähipäivinä selviää, milloin Härkönen tarkkaan ottaen työssään aloittaa. Juha Rehula jatkaa kunnanjohtajana siihen asti, ja viranhoito vaihdetaan saattaen.
Etelänaapurin kunnanjohtajan paikka kiinnosti 34 hakijaa.