Valtuuston työskentely tuntuu ensikertalaisesta jäykältä

Tenho Kotajärvi on harrastanut metsästystä ja kalastusta vuodesta 1975 lähtien. Niissä hommissa välillä kunnan asiat unohtuvat, toisinaan niitä taas ehtii miettimään enemmänkin. Lisäksi Kotajärvi on ollut rauhanturvatehtävissä sekä 1980- että 1990-luvuilla.

TEKSTI & KUVA PÄIVI HOTOKKA

Perussuomalaisten tuore kunnanvaltuutettu ja rakennuslautakunnan jäsen Tenho Kotajärvi eteni asentajan urallaan kaapeliojan pohjalta toimitusjohtajaakin korkeammalle, kun oli työuransa huipulla Lahden Tiirismaan radiomastossa 250 metrin korkeudessa. Sieltä näkyi naapurikuntiinkin, ainakin Hollolaan ja Asikkalaan. Korkeanpaikan kammokin hävisi sillä hetkellä, kun muisti olemassa olevat asuntolainat.

Kotajärvi työskenteli asentajana tietoliikennetekniikan parissa koko Etelä-Suomen alueella Ahvenanmaalta Jyväskylään. Kun eläkkeelle jäämisen aika tuli, hän toteutti taka-alalla kyteneen ajatuksen kuntavaalien ehdokkuudesta kotikunnassa Kuhmoisissa.

Kotajärvi oli ensimmäisen kerran ehdolla valtuustoon 1980-luvulla, mutta tuolloin paikka jäi saamatta. Sitten työt veivät mukanaan.

– Monenlaista myrskylyhtypitäjää on tullut nähtyä.

Tämä on kuulemma vanhan autoilijan nimitys kunnalle, jossa kehitys ei ole aivan viimeistä huutoa. Kotajärvi miettii pitkään vastausta kysymykseen, minkälaisten kuntien joukkoon Kuhmoinen sijoitetaan tällä mittarilla.

– Jos on tottunut kaupunkien palveluihin, voihan tuntua, ettei täällä ole mitään. Toisaalta on ylivertaisia seikkoja, joiden vuoksi asettua juuri Kuhmoisiin.

Valtuutettu kiittääkin Kuhmoista siitä, että on panostettu päivähoitoon, uuteen koulurakennukseen sekä liikuntapaikkoihin.

– Syntyvyyttä vain tarvitsisi saada lisää, jotta palvelut ja työpaikat pysyisivät.

Ennen valtuustopaikan saamista Tenho Kotajärvellä ei juuri ollut käytännön kosketusta kunnan päätöksentekoon. Siksi kesään on sisältynyt paljon opiskeltavaa muun muassa kokouskäytännöistä. Liikkuvaan junaan hypänneelle valtuutetulle osa käytännöistä tuntuu jäykiltä verrattuna suoraviivaiseen työelämään.

– Esimerkiksi esityslistan kohdassa ”muut asiat” käsiteltävät asiat pitäisi ilmoittaa etukäteen, jotta viranhaltijat pystyvät valmistautumaan niihin.

Kotajärven mielestä kynnys asioiden käsittelyyn olisi hyvä pitää matalana, jotta kokoukset eivät ”mene pelkäksi kahvinjuonniksi”.

Myös lautakuntien sukupuolikiintiöitä hän pitää ongelmallisena, sillä kiintiöiden vuoksi lautakuntaan joutunut voi olla vahvasti pois mukavuusalueeltaan.

– Sukupuoli ei ole ratkaiseva, vaan se, millaista elämänkokemusta on.

Kotajärvi on Perussuomalaisten ainoa valtuutettu Kuhmoisissa tällä kaudella. Hän valitsi puolueen sen edustamien arvojen perusteella, sillä kokee esimerkiksi sisäiset ja ulkoiset turvallisuusasiat tärkeiksi muuttuneessa maailmantilanteessa.

Nyt kuitenkin mietityttää, millaisen leiman puolueen valtakunnanpolitiikka tekee valtuustotyöskentelyyn.

– Paikallisesti pitäisi olla enemmän yhteistyötä ryhmärajojen yli, ja painottaa ammatillista osaamista.

Tenho Kotajärvi pitää tärkeimpinä kohteina kunnan asialistalla perusinfrastruktuuria, kuten teitä, vesi- ja viemäriverkostoa sekä kunnan kiinteistöjä. Näiden korjausvelka pitäisi saada kurottua kiinni.

Lisäksi kiinteistöverotus on valtakunnallisesti uudistumassa, ja kiinteistöjen verotusarvot on tarkoitus määritellä uudelleen. Kotajärvi ennakoi, että tämä vaatii kaikkien kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen dokumentointia.

Kotajärvi pitäisi mielellään esillä päätöksenteossa alkutuotantoa, siis maa- ja metsätaloutta ja kalastusta.

– Näiden alojen toiveita ja näkemyksiä pitäisi oppia kuuntelemaan.

Kunnanviraston henkilöstön tilanne mietityttää myös tuoretta valtuutettua. Asiaan on vaikea ottaa kantaa, kun ei sitä tunne perin pohjin, mutta valtuutetut joutuvat sitä todennäköisesti puimaan.

– Kaikille pitäisi saada oikeutta, syytetyllekin mahdollisuus tuoda esiin näkemyksiään.