Lähitori ja Sylvintupa yhdistivät loputkin kantavat voimansa – lounasta tarjolla joka viikko

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ

KUHMOISTEN LÄHITORI ja SPR:n Sylvintupa ovat kesän aikana yhdistäneet kantavat voimansa. Keväällä lähitori ja Sylvintupa kokoontuivat vuoroviikoin, mutta nyt toiminta on yhteistä, ja lounas kahveineen tarjolla joka viikko.

– Onneksi saimme paikallisen yrittäjän mukaan toimintaan viikoittain. Osalle osallistujista yhteisöllinen syöminen on todella tärkeää, lähitorin ohjaaja Elina Sihto sanoo.

Lounaan ja kahvin esillepanosta vastaavat yhä SPR:n vapaaehtoiset. Sihdon mukaan heitä on käytössä toistakymmentä ja reserviäkin riittää. Käteismaksulla maksettavan ruoan tuotot menevät luonnollisesti sen valmistavalle yrittäjälle, mutta paikallista SPR:ä voi tukea kilauttamalla kolikon paikalla olevaan lippaaseen.

Lähitori-Sylvintupa on matalan kynnyksen toimintaa, ja haluamme tarjota ihmisille tietoa, aktiviteettia ja yhteisöllisyyttä ilman syömisen pakkoa. Elina Sihto

JOKA KESKIVIIKKO järjestettävällä lähitori-Sylvintuvalla on tulevanakin syksynä monipuolista ohjelmaa. Sihto muistuttaa, että paikalle saa tulla nauttimaan pelkästään lounaan tai osallistumaan vain ohjelmaan. Koko tapahtumaan ei ole pakko osallistua.

– Nytkin tarjolla on kalakeittoa, eikä meillä oikein ole mahdollisuutta huomioida esimerkiksi erikoisruokavaliota. Lähitori-Sylvintupa on matalan kynnyksen toimintaa, ja haluamme tarjota ihmisille tietoa, aktiviteettia ja yhteisöllisyyttä ilman syömisen pakkoa, Sihto kertoo.

Lähitori-Sylvintuvan ohjelma onkin tarkkaan aikataulutettu juuri siksi, että kukin voi osallistua itseään kiinnostavaan ohjelmaosioon – oli se sitten ruokailu tai vieraan kuuntelu.

Syksyn aikana lähitori-Sylvintuvan kanssa on mahdollista lähteä retkelle Luopioisiin ja Pälkäneelle. Vieraina kuullaan muun muassa kunnanjohtaja Sami Ylipihlajaa, kunnan hyvinvointikoordinaattori Katariina Isoviitaa sekä kotiseutuneuvos Seppo Unnaslahtea. Vierailevat luennoitsijat puhuvat muun muassa ikääntymisestä ja alkoholista, lähipiirin päihde- ja mielenterveyshaasteista sekä hyvinvointiteknologiasta ja arjen apuvälineistä.

– Meillä on tosi kivaa ohjelmaa tarjolla. Seurakuntahetket ovat vähän lyhyempiä ja silloin on enemmän aikaa juttelulle, Sihto sanoo.

Pöydän päässä istuva ohjaaja Elina Sihto vastaa lähitori-Sylvintuvassa esimerkiksi ikääntyneiden palveluita koskeviin kysymyksiin. Arkistokuva: Kuhmoisten Sanomat

OHJAAJA SIHTO on tavattavissa lähitori-Sylvintuvalla viikoittain. Hänen tehtävänsä on vastata kysymyksiin esimerkiksi hyvinvointialueen tai ikääntyneiden palveluista.

Uutena palveluna lähitori-Sylvintuvalla alkaa syyskuun 23. päivä SPR:n terveyspistetoiminta. Lähihoitaja Niina Liivenkorkee tulee paikalle syksyn aikana pariin otteeseen ja antaa yleistä terveysneuvontaa sekä tarvittaessa mittaa verensokerin tai -paineen.

– Taksikyydit kyliltä jatkuvat edelleen, eli kunta kustantaa kyydin lähitorille sitä tarvitseville, Sihto muistuttaa.

Artikkelia muokattu 6.8. klo 13. Muutettu lähitorin kirjoitusasu muotoon lähitori-Sylvintupa.