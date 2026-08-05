36 haki kunnan tekniseksi johtajaksi

TEKSTI KATJA SIRVIÖ
Kuhmoisten kunnan teknisen johtajan paikkaa haki 36 henkilöä. Paikkaa hakeneet aakkosjärjestyksessä ovat Alanen Tommi, Hakala Päivi, Hiltunen Ari, Hjelm Markku, Honkonen Mari, Hopia Arto, Jokilammi Aija-Maria, Kaikkonen Lauri, Kettunen Terho, Koivunen Jaakko, Koppana Pekka, Kyrö Mika, Laine Timo, Lehtiniemi Anna-Leena, Liehu Saku, Lindfors Erkki, Majurinen Joona, Marttinen Teemu, Moisio Markus, Mäkelä Jarkko, Mäki Kalle, Nevalainen Mikko, Nyberg Sami, Paananen Ilkka, Pirhonen Raimo, Pottala Mika, Rajantaus Jaana, Rantanen Marja, Rantanen Mika, Setälä Kari, Sinisalo Jari, Sipilä Turo, Skyttä Matti, Tasala Kari sekä Tirkkonen Jari. Hakijoista yksi ei halunnut nimeään julkaistavan.
Ehdokkaiden haastattelut alkavat elokuun 11. päivä.