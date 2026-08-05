Ajankohtaista | Kunta | Tilaajille | Uutiset

36 haki kunnan tekniseksi johtajaksi

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Kuhmoisten kunnan teknisen johtajan paikkaa haki 36 henkilöä. Paikkaa hakeneet aakkosjärjestyksessä ovat Alanen Tommi, Hakala Päivi, Hiltunen Ari, Hjelm Markku, Honkonen Mari, Hopia Arto, Jokilammi Aija-Maria, Kaikkonen Lauri, Kettunen Terho, Koivunen Jaakko, Koppana Pekka, Kyrö Mika, Laine Timo, Lehtiniemi Anna-Leena, Liehu Saku, Lindfors Erkki, Majurinen Joona, Marttinen Teemu, Moisio Markus, Mäkelä Jarkko, Mäki Kalle, Nevalainen Mikko, Nyberg Sami, Paananen Ilkka, Pirhonen Raimo, Pottala Mika, Rajantaus Jaana, Rantanen Marja, Rantanen Mika, Setälä Kari, Sinisalo Jari, Sipilä Turo, Skyttä Matti, Tasala Kari sekä Tirkkonen Jari. Hakijoista yksi ei halunnut nimeään julkaistavan.

Ehdokkaiden haastattelut alkavat elokuun 11. päivä.

KategoriatAjankohtaistaKuntaTilaajilleUutiset

Kommentoi

Nimi ja sähköpostiosoite tulee vain toimituksen käyttöön. Lähettämällä kommentin, olet lukenut ja hyväksynyt tietosuojaselosteen.

Tuoretta