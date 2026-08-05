Ei paljon jännitä – Akseli Ahola ja Lukas Hauskanen aikovat lähteä ihan täysillä kohti koulutietä

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

ENSIMMÄISEN LUOKAN aloittavat Akseli Ahola ja Lukas Hauskanen tuntuvat olevan hyvin perillä siitä, mitä koulussa tehdään:

– Siellä tehdään läksyjä, ja kuunnellaan, Hauskanen toteaa hetkeäkään miettimättä.

– Piti eskarissakin kuunnella Leenaa, Ahola muistuttaa.

Mutta läksyjä eskarissa ei tarvinnut poikien mukaan tehdä. Tehtäviä vain, mutta nekin olivat melko helppoja, ja tehtiin koulussa.

Opettajana ei jatka enää Leena (Aalto-Heikkilä) vaan Sanna (Myllyniemi) sekä Minna (Korppila) – molemmat tuttuja.

Koulupäivien pituus ei ole vielä tiedossa. Ahola epäilee päivien olevan vähän pidempiä kuin eskarissa, Hauskanen pohtii optimistisesti, että voisivatko ne olla sekunnin pidempiä.

Akseli Ahola (takana)ja Lukas Hauskanen (edessä) osaavat luetella kouluaineista äidinkielen, matematiikan, englannin ja aapisen. Liikuntakin kuulosta tutulta, ja uimahalliretki siintää jo mielessä.

KAKSIKKO EI ole turhaan murehtinut koulutaipaleen alkamista. Koulurepuiksi kelpaavat samat kuin eskarissakin, ja toimittajan kysymykseen uusista kouluvaatteista ei viitsitä edes vastata.

– Mutta sain mä uuden minecraft-penaalin, Hauskanen kertoo.

Viime vuosikymmenellä julkaistu videopeli on yhä kovassa huudossa. Samoin ovat välitunnit, sillä niillä pääsee pelaamaan purkkista.

– Välitunnit on kivoimpia, viis kautta viis, Ahola toteaa.

Hauskanen pohtii hetken ja tulee sitten siihen johtopäätökseen, että tehtävät ovat ehkä kaks kautta kolme. Niitä olisi pakko opetella, samoin kuin muita tärkeitä taitoja.

– Vaikka osaankin numerot jo 150:een asti.

Välitunnit on kivoimpia, viis kautta viis. Akseli Ahola

SEKÄ AHOLA että Hauskanen sanovat odottavansa koulun alkua ”ihan täysillä” ja myöntävät kesäloman olleen pitkä.

On pakko kysyä, että uskovatko pojat koulussa olevan kivaa joka päivä seuraavan yhdeksän vuoden ajan. (Kysymys on vähän epäreilu esitettäväksi seitsemänvuotiaille.)

– Joo! molemmat kuitenkin vastaavat.