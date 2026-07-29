Pihlajakoskella juhlittiin 110-vuotiasta nuorisoseuraa – katso kuvat hulvattomista iltajuhlista

PIHLAJAKOSKELLA VIETETTIIN viime lauantaina nuorisoseuran kesäjuhlia perinteisellä kaavalla. Päiväjuhlassa lapset ja aikuiset kisailivat muun muassa mölkyssä, ilmakivääriammunnassa sekä tikan-, saappaan- ja renkaanheitossa. Saappaanheiton Pihlajakoski Openin mestari tuli tällä kertaa naapurikylältä, kun voiton vei Juhani Savijärvi tuloksella 37,50.

Saappaanheitto on Pihlajakosken nuorisoseuran kesäjuhlien kuningaslaji. Kuvassa Emil Nilssonin tyylinäyte.

PNS:n perustamisesta on tänä vuonna kulunut 110 vuotta ja iltamiakin on vietetty jo 30 vuotta. Puheenjohtaja Sara Seppälä totesi alkusanoissaan, että on etuoikeus kuulua porukkaan, joka jaksaa pitää kylää elävänä ja nuorisoseuran perinteitä yllä siitä huolimatta, että asuu pääosin muualla.

Päijänteen naurettavimmissa iltamissa juhlavuotta vietettiin NS. Urheiluruudun merkeissä. Sketseissä nähtiin muun muassa Pihlajakosken Pallon tie Kuhmoisten mestaruuteen. Pokaalin joukkueelle kävi ojentamassa presidentti Trump, joka ei olisi millään halunnut luopua pokaalista, saati poistua lavalta.

Presidentti Trump kävi luovuttamassa voittopokaalin Pihlajakosken Pallon joukkueelle.

Liekinheitin-kappaleen esittivät keihäskarnevaaleilta saapuneet Pete Parkkonen ja Linda Lampenius, ja myös Erling Haaland joukkoineen kävi esiintymislavalla soutamassa näätä kainalossa.

NS. Urheiluruudussa annettiin ohjeita myös naisurheilijoiden kuvaamiseen ja eritysesti kiellettyihin kuvakulmiin perinteisissä nuorisoseuralajeissa. Ohjeiden päätteeksi atleettiset nuoret miehet kävivät lavalla esittäytymässä siltä varalta, että heitä ei ollut ehtinyt kuvaamaan mölkyn ja limbon lomassa. Miehiä eivät tietenkään koskenee samat kuvaamissäännöt kuin naisia.

Pete Parkkonen ja Linda Lampenius esittivät Liekinheitin-kappaleen.

Pihlajakosken omalle tenniskentälle saatiin mainoskasvoksi paikallinen sinkkunainen Serahviina, joka houkutteli Only(tennis)Fans-kanavalleen seuraajia. Lisäksi yleisö sai nauttia hienoista tanssiesityksistä, joita esittivät niin nuoret kuin vähän vanhemmatkin tytöt.

Iltamaohjelman jälkeen PNS:n oma orkesteri soitti vielä minitanssit, ja tanssilattialla saatiin pyörähdellä useiden ikivihreiden kappaleiden tahtiin pitkälle iltaan.

Sara Seppälä