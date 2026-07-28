Pääkirjoitus: Naisten ja miesten illoille on paikkansa

KUHMOISTEN SANOMISSA julkaistiin viime viikolla valtuutettu Osku Puukilan ylistävä lukijaposti heinäkuisesta Miesten Kotaillasta. Kotaillassa keskityttiin paitsi Kuhmoisten entisiin kunnanjohtajiin myös nykyisen kunnanjohtajan ajatuksiin. Lukijapostin päätteeksi toivottiin, että samantyyppinen esitys pidettäisiin myöhemmin kaikelle kansalle, Kotailta kun on nimensä mukaisesti suunnattu vain miehille.

Sanomien verkkolehdessä kyseisen lukijapostin kommenttikentässä on käyty keskustelua siitä, onko tänä päivänä enää aiheellista järjestää erikseen kokoontumisajoja miehille ja naisille. Toisten mielestä olisi hyvä huomioida yhteiskunnan siirtyminen sukupuolineutraaleihin käytäntöihin, toiset puolustelevat Kotailtojen kaltaisia tilaisuuksia.

Miehille ja naisille erikseen suunnattuja tapahtumia ja tapaamisia on yhä olemassa. Miessakit ry on yksi tällaisista, sen kaikki toimijat ovat miehiä. Kaakkois-Suomessa toteutettiin vuosikymmenen alussa hanke Voimaa ikämiesten arkeen, jolla ehkäistiin yli 65-vuotiaiden miesten yksinäisyyttä. Helsingin Suomalainen klubi ei edelleenkään huoli naisia jäsenikseen, sen mukaan herrakerhoille on vielä tilausta.

Naisillekin löytyy omat bisneskerhonsa, tyttöjen iltansa, jopa oma Super She -saarensa. Miesten Kotaillat saivat paikallisen vastineen Naisten Tupaillat vuonna 2016. Sen konsepti on sama kuin Kotailloissa.

Rouvaskerhoja ei pidetä yhtä ongelmallisina kuin herrojen vastaavia. Yliopistonlehtori Tuija Saresman (Jyväskylän yliopiston nykykulttuurin tutkimuskeskus) mukaan se johtuu siitä, että Useimmat vain miehille tarkoitetut tilat ylläpitävät status quoa, kun naisten tilat pyrkivät purkamaan sitä. Ilta-Sanomat haastattelivat Saresmaa aiheesta vuonna 2021.

Kuhmoisissa pidettävissä Kota- ja Tupailloissa tuskin on kyse minkäänlaisista valta-asetelmista ja statuksista. Molemmat ovat seurakunnan nimissä tehtävää työtä ja perustuvat vapaaehtoistoimintaan. Kävijämäärien perusteella molemmille on myös tilausta. Rakenteet muuttuvat sukupuolineutraaleiksi, mutta ihmismieli tekee niin hitaammin. Ajasta, paikasta tai tapahtuman luonteesta riippumatta vastakkaisen sukupuolen läsnäolo voidaan kokea erinäisistä syistä kiusalliseksi tai häiritseväksi.

Mitä tulee iltojen ohjelmiin, niin hyvän puhujan ja esiintyjän saanee jokainen halukas järjestää paikalle – jos ei Kota- tai Tupailtaan, niin johonkin muuhun tapahtumaan. Kotailtojen vieraista vastaa henkilökohtaisilla kontakteillaan ansiokkaasti niiden isäntä Risto Ojala.

Katja Sirviö