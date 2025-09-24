Taideaineiden väistötilat keräävät kiitosta opettajilta ja oppilailta

Teknisen työn tilat ovat Tekevässä yhtenäiskoulun c-rakennuksessa olleita tiloja pienemmät. Sen vuoksi oppilaiden suojavarusteita on uusittu ja opetuksen toteuttaminen vaatii opettajilta suunnittelua.

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

Taideaineiden, kuvaamataidon ja käsityön opetus siirtyi tämän lukuvuoden alkajaisiksi väistötiloihin Tekevän tiloihin. Tyhjäksi jääneet työpaja Tekevän tilat sijaitsevat Kuntotiellä, muutaman minuutin päässä yhtenäiskoulusta.

– Täällä on pääasiallisesti kaikki kunnossa. Joitakin pieniä sähköasennuksia on vielä kesken, mutta työt on pystytty aloittamaan niin normaalisti kuin väistötiloissa pystytään, käsitöitä opettava Jari Räsänen kertoo.

Räsäsen vastuulla on käsitöiden kovien materiaalien opetus 7-9-luokkalaisille. Hän oli itse mukana suunnittelemassa muun muassa sitä, mihin eri koneita ja laitteita sijoitetaan sekä tekemässä kalusteluotteloita ja -hankintoja.

– Tätä siirtymää varten uusimme työtakit ja -hanskat sekä kuulosuojaimet. Joudumme olemaan näissä tiloissa tarkempia suojainten käytössä kuin c-rakennuksessa, sillä siellä oli työ- ja konesali erikseen. Täällä salit ovat samassa, ja kun koneita käytetään, on suojautuminen huomioitava aivan eri tavalla, Räsänen sanoo.

Oppilaita ei haittaa pieni siirtymä, joka yhtenäiskoululta on Kuntotielle kuljettava. Roope Pulkki (vasemmalla), Aada Taponen ja Maisa Lehtinen totesivat käytössä olevien tilojen olevan hyvät ja hommien sujuvan mutkattomasti.

C-rakennus tarkoittaa yhtenäiskoulun c-rakennusta, jossa taideaineiden opetus tapahtui. Satsauksesta suojautumiseen on Räsäsen mukaan tiedotettu myös oppilaiden vanhempia.

Kovien materiaalien käsitöiden (arkipuheessa edelleen ”puukässä”) työtilat ovat jonkin verran pienemmät kuin c-rakennuksessa. Räsänen esittelee hitsauspaikkoja, jotka on kyllä eristetty muusta tilasta selvästi, mutta työsali on silti aivan hitsauspaikkojen lähellä.

– Se rajoittaa sitä, mitä täällä voidaan tehdä, ja on meidän suurin haaste tällä hetkellä. Ihan kaikkia toimintoja ei saada näihin tiloihin mahdutettua, esimerkiksi elektroniikkatöiden opetukseen yritetään keksiä joku ratkaisu. Perus puu- ja metallityöt pyritään tekemään kuten tähänkin asti, Räsänen sanoo.

Pienemmät tilat aiheuttavat myös sen, että jatkossa koululla joudutaan miettimään tarkemmin Tekevälle tulevien ryhmien kokoja. Työpisteitä tiloihin on mahtunut kahdeksan, ja jokaiselle on oltava oma työpiste.

– Sen vuoksi perjantain ryhmä 8- ja 9-luokkalaisia on jo haasteellisen kokoinen. Sen kanssa joutuu pedagogisesti miettimään, että työ on turvallista ja järkevää ja jokaiselle löytyvät työvaiheet- ja menetelmät, joita voidaan käyttää. Mutta siihen nähden, mikä lähtötilanne oli, niin olemme päässeet hyvin alkuun, ja työt ovat jo täydessä käynnissä.

Luokkatila, jossa opetetaan kuvataiteita sekä pehmeiden materiaalien käsitöitä, on opettaja Mariella Rauhalan mukaan riittävän iso ja sen fasiliteetit ovat kunnossa.

Käsitöitä sekä kuvataidetta opettava Mariella Rauhala kiittelee Tekevän tiloja jopa entisiä paremmiksi.

– Tämä on hyvä, kompakti tila. Käyttötilaa on ehkä jopa enemmän kuin c-rakennuksessa oli, luokka on niin iso. Saimme kunnolliset pesualtaat ja hyvät fasiliteetit, Rauhala kehuu.

Myös teknisen työn opetustilan helppo saavutettavuus ilahduttaa Rauhalaa. Nyt erilaisten materiaalien hakeminen toisesta tilasta toiseen on helppoa. C-rakennuksessa tilojen välillä siirryttäessä piti kulkea ulkokautta.

Illia Liakhov (vasemmalla), hänen takanaan oleva Elias Liivenkorkee, Iippa Rujala sekä Toivo Järvinen kertovat tykkäävänsä käytössä olevista väistötiloista entisiä tiloja enemmän: – Täällä on avarampaa ja parempi ilma, he toteavat.

Tekevään jätettiin kesän muutostöitä tehtäessä työpajan kahvila. Rauhala suunnittelee tilan hyödyntämistä taideleivonnaisten tekemiseen. Lisäksi kahvilan tiloissa on mahdollista toteuttaa teoriaopetusta tai tehdä suunnittelutyötä.

– Tila on kaikkiaan entistä intiimimpi ja kodikkaampi. Onhan tämä rakennus ulospäin vähän kolkko, mutta ulkotasanteellakin oppilaat tykkäävät tehdä esimerkiksi hiontatöitä. Ensimmäisenä lukukauden alkaessa veimme tuolit ulos ja piirsimme maiseman. Olen tässä kohtaa todella tyytyväinen tähän ratkaisuun, Rauhala sanoo.