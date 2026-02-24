Asseri on kuhmoislaisen ralliklubin 14-vuotias säväyttäjä

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

LINDROOSIN RALLIPERHEEN tuorein ja kenties tämän hetken suurin tähti on vasta 14-vuotias Asseri. Nuoren Lindroosin ura alkoi viime vuonna varsin menestyksekkäästi – kahdeksasta kilpailusta seitsemän päättyi palkintopallin korkeimmalle korokkeelle, ja siinä kahdeksannessakin Lindroos ajoi toiseksi. Kiitos tasaisten suoritusten Asseri Lindroos ajoi Harrastemoottoriurheilun keskusjärjestö ry:n toteuttaman RAT Express-sarjan nuorten luokan mestariksi.

Tänä vuonna Lindroosin tavoitteena on ajaa koko seitsemän osakilpailun SM-sarja. Autona on V1600-luokan Toyota Auris ja kartturina Henri Kallioniemi. Vielä viime kaudella vieressä istui isä Joonas.

SM-sarjan ensimmäinen kilpailu Mikkelissä tammikuun puolessa välissä päättyi keskeytykseen kuudennella erikoiskokeella. Sitä ennen Lindroos oli ehtinyt ajaa neljännelle erikoiskokeelle kilpailun toiseksi nopeimman ajan jääden pohjista 0,4 sekuntia.

Tammikuun lopussa ajettu Tunturiralli, Rovaniemen Arctit Lapland Rally, toi nuorelle Lindroosille paitsi neljännen sijan myös kansallista näkyvyyttä. Hän oli kaikkien aikojen nuorin Tunturiralliin osallistunut ja maaliin päässyt kuljettaja. Kaikkiin kilpailuun osallistuneista kuljettajista Lindroos äänestettiin kilpailun säväyttävämmäksi kuljettajaksi.

Lähes kolmenkymmenen asteen pakkasessa ajettu Tunturiralli eroaa muista SM-sarjan kilpailuista paitsi olosuhteiltaan myös rankkuudeltaan. Erikoiskokeet olivat 20-30 kilometriä pitkiä.

– Se oli pitkä viikko. Aamusta iltaan ajettiin, siirtymät olivat pitkiä, eikä Asseri pääse niitä edes itse ajamaan. Siinä antaa jonkin verran tasoitusta, kun nuotituskin pitää tehdä vierestä. Lähtöviivalla pääsee hyppäämään rattiin ja siitä pitää alkaa vetämään täysillä, kun toiset ajavat itse siirtymät ja tuntuma autoon on koko ajan yllä. Itselle tuntuisi ilkeältä sellainen, Joonas Lindroos kuvailee.

Asseri itse suhtautuu tilanteeseen tyynesti:

– Ehkä siellä vähän jännitti. Ja ajaessa tuli kyllä hiki.

Tämän päivän ralliharrastajat pääsevät aloittamaan kilpailemisen paljon takavuosia aiemmin. 13-vuotiaana aloittanut Asseri Lindroos ehtii halutessaan keräämään pystejä vielä isäänsäkin paremmin. Joonas Lindroos muisteli ajaneensa ensimmäistä kertaa kilpaa lähemmäs parikymppisenä.

ASSERI LINDROOS edustaa Kuhmoisten rally clubia, kavereiden kesken KRC:tä. Seura perustettiin Tullan urheiluautoilijoiden raunioille. Joonas Lindroos ehti edustaa Tullan ua:ta useamman vuoden.

– Tullan ua perustettiin aikanaan Pihlajakosken erikoiskokeen järjestämiseksi Jyväskylän MM-ralliin. Seura järjesti muutaman sora- ja talvirallinkin. Joonas oli seuran lippulaiva pitkään, KRC:n puheenjohtaja Ari Ampuja kertoo.

Jämsäläisten Lindroosien sukujuuret ovat syvällä Kuhmoisissa. Joonaksen molemmat vanhemmat ovat syntyperäisiä kuhmoislaisia, joten paikallisen seuran edustaminen on luontevaa. Hallituspaikkakin uudesta seurasta Joonakselle irtosi.

– Katsotaan, saadaanko vielä ensi vuodeksi sorarallia järjestettyä, mutta ehkä seuraavaksi vuodeksi sitten. Lisäksi haluaisin, että voisimme pitää keväällä pienimuotoisen tapahtuman, jonne saataisiin nuorisoa tutustumaan lajiin ja Asseri voisi heitä kyytiä, Ampuja suunnittelee.

– Tekijöitä ja talkooporukkaa tarvittaisiin tännekin. Ne tahtovat kaikkialta hukkua, Joonas Lindroos jatkaa.

Tullan urheiluautoilijoiden raunioille perustettiin Kuhmoisten rally club. Kenties pitäjän rajojen sisäpuolellakin ajetaan rallia vielä jonain vuona.

HAASTATTELUA TEHTÄESSÄ Lindroosin hallilla valmistauduttiin iltapäivällä edessä olevaan Jämsän ralliin. Asserin lisäksi kotiralliin starttasi sisko Eveliina, joka on viime vuodet keskittynyt rallin sijaan salibandyyn.

Rallin SM-sarja jatkuu helmikuun lopussa Riihimäellä.

Asseri Lindroos ei tee rallin ajamisesta numeroa. Siinä parasta on itse ajaminen ja kisoissa kulkee, koska ajettuja kilometrejä on takana niin paljon. Hän paljastuukin himoharjoittelijaksi, joka hyppää rattiin aina sopivassa välissä.

– Olen minäkin kuunnellut, että kun Asseri alkoi ajamaan, niin paljon kuului pumppaamista. Se on vähentynyt tosi paljon. Nyt hän ajaa joihinkin kohtiin kovempaa kuin isänsä, Ampuja kertoo.

Isän ja pojan välinen mittelö piti käydä viime talvena, mutta nuorempi Lindroos katkaisi jalkansa laskettelurinteessä. Jääradalle kaksikko on yhdessä kuitenkin päässyt.

– Voitin, Asseri tunnustaa kun asiasta häneltä erikseen kysyy.

– Kartturi Kallioniemi on kartturoinut myös vanhemmilla miehillä. Hän sanoi, että pitkän pätkän jälkeen he huohottavat enemmän kuin Asseri. Asseri ei huohota yhtään, Ampuja jatkaa kehumista.

Kunnostaan Asseri huolehtii käymällä kuntosalilla. Salibandy piti lopettaa ajan puutteen vuoksi.

– Kaikkeen ei tahdo aika piisata. Koulusta on tullut paljon poissaoloja, wilma huutaa punaista. Sanomista ei opettajilta ole kuitenkaan vielä tullut, Joonas ja Asseri kertovat.

Joonas Lindroosin puheista rivien välistä on luettavissa, että hänen painopisteensä on siirtymässä omasta ajamisesta Asserin tukemiseen,

– Laukaassa kävin F-cupin kisan ajamassa ja, toinenkin ajetaan Kangasniemellä. Kesällä täytyy käydä vetomiesten mestaruutta puolustamassa, mutta muuta ei ole tarkoitus ajaa. Aikaa menee hirveästi näiden vehkeiden laittamisessa. Ja vaikka ulospäin näyttääkin siltä, että sen kun menee vain ajamaan ja voittaa, niin ei se niin mene, vanhempi Lindroos toteaa.