Lemmikit kutsutaan terveystarkastuksiin, lemmikin omistajille luvassa helpotusta kuntaveroon

Alkaisipa uimakausi pian, miettii Ana Rekolanvuoren uimarannalla.

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ

KUHMOISISSA KESKITYTÄÄN jatkossa ihmisten hyvinvoinnin sijaan eläinten hyvinvointiin. Näin ainakin, jos on uskominen parhaillaan päivityksessä olevaa kuntastrategiaa. Kuhmoisten Sanomien selville saaman tiedon vahvistaa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kimmo Malin.

– Kyllä. Asiasta vallitsee valtuustossa poikkeuksellinen yksimielisyys, Malin toteaa.

Kuntastrategia oli käsittelyssä maaliskuun puolessa välissä pidetyssä valtuustoseminaarissa. Seminaarista tihkuneiden tietojen mukaan hyvin pian oli käynyt selväksi, että erilaiset ihmisiin liittyvät intressit eivät ole yhteensovitettavissa.

Esimerkiksi kausi- ja vakiasukkaiden huomioimisen välille on ollut vaikea löytää tasapainoa. Näin ollen valtuusto päätti ajatella uudella tavalla ja aloittaa kokonaan toisesta päästä: eläimistä.

Vuonna 2022 voimaan astuneessa kuntastrategiassa, jota nyt siis ollaan päivittämässä, on painotettu erityisesti rohkeutta: ”Kehitämme kuntaa ennakkoluulottomasti ja teemme rohkeita päätöksiä kuntalaisten ja kunnan elinvoimaisuuden eteen”, strategiassa todetaan.

Peräänkuulutettu rohkeus näkyy kuntastrategiassa uudenlaisena filosofiavalintana.

– Antroposentrinen ajattelu nostaa ihmisen kaiken keskipisteeksi. Kuhmoisissa siirrytään kohti zoosentristä strategiaa, jossa eläimet asetetaan vähintään ihmisten rinnalle, ja tietyissä toimenpiteissä jopa muutaman askeleen edelle, Malin valottaa tulevaa filosfiaa.

MITÄ TÄLLAINEN zoosentrinen strategia sitten käytännössä tarkoittaa? Kuhmoisten Sanomien saamien tietojen mukaan paikallisten lemmikkikuntalaisten huomioon ottaminen lähtee miellyttävämpien ulkoilureittien rakentamisesta.

Kevyenliikenteenväylät muutetaan vähitellen hiekkapintaisiksi, jotta tassut, kaviot, ja pienemmät sorkat saavat luonnollisemman alustakokemuksen. Lisäksi reittien varrelle lisätään kasvillisuutta viihtyvyyttä lisäämään sekä roskiksia eläinten jätöksiä varten.

Rekolanvuoren uimaranta muutetaan ainoastaan eläimille tarkoitetuksi uimarannaksi – pääosin koirille, mutta mikään ei estä viemästä myös hevosia uimaan. Ihmisten toivotaan pysyvän erillisellä ”kuivajalka-alueella”.

Jatkossa eläimet ovat tervetulleita kaikkiin kunnan kiinteistöihin: kirjastoon, valtuustosaliin, kouluun sekä päiväkotiin. Lisäksi kunta kutsuu jatkossa lemmikit säännöllisiin terveys- ja hammastarkastuksiin. Vielä ei ole päätetty, kuinka usein tarkastuksia pidetään.

Varsin varmojen huhujen mukaan kunnallisveroon suunnitellaan jonkinlaista lemmikkialennusta, joka määräytyisi todennäköisesti eläimen koon, karvan pituuden ja mahdollisen hiljaisuustakuun mukaan.

PÄIVITETYN STRATEGIAN inspiroimana kuntaan aiotaan palkata oma hyvinvointikoira, jonka on tarkoitus kiertää päiväkodeissa, kouluissa sekä ikäihmisten luona.

Hyvinvointikoiran odotetaan laskevan paitsi asiakkaiden myös henkilöstön stressitasoja, lisäävän oksitosiinia sekä muutenkin parantavan tunnelmaa kaikilla mittareilla.

Luonnollisestikin ”lisähenkilöstön” palkkaaminen tilanteessa, jossa kuntatalouden tulevaisuus näyttää epävarmalta, herätti valtuutettujen keskuudessa kiivasta keskustelua. Malin onnistui kuitenkin omien sanojensa mukaan vakuuttamaan valtuutetut siitä, että 100 000 euron lisämääräraha koiran palkkaamiseksi tulee tarpeeseen henkilöstön ja kuntalaisten kokonaishyvinvointia ajatellen.

Hyvinvointikoiran lisäksi kunta alkaa nopealla aikataululla etsiä muutamia sopivia eläimiä esiintymään omilla kasvoillaan kuntamarkkinoinnissa. Vaatimuksena on söpö ulkonäkö sekä kyky poseerata.