Päijänteen rantojen vuokramökeille riittää kysyntää

TEKSTI MIKKO SEES

KESÄLLE 2026 odotetaan positiivista pöhinää sekä Pihlajakosken että Ruolahden kylän vuokramökeille. Viime vuosina talouden ja maailmanpolitiikan käänteet ovat vaikuttaneet myös mökkien kysyntään.

– Taloustilanne näkyy jonkin verran siinä, että varauksia tehdään aiempaa lähempänä suunniteltua loma-ajankohtaa. Lisäksi lomia suunnitellaan tarkemmin, mikä näkyy kyselyiden määrän kasvuna, kertovat Pihlajakoskella toimivaa BBQ Rent Oy:tä pyörittävät Ilkka Koponen ja Johanna Juvonen.

Kotimaan matkailun uusi nousu käynnistyi koronavuonna 2020. Se on edelleen monille houkutteleva vaihtoehto. Kuhmoisten vuokramökkien kilpailuvaltteja ovat lyhyet etäisyydet suuriin kaupunkeihin, alueen monipuolinen luonto ja kohtuuhintainen lyhytaikaismajoitus.

LOMAMÖKIT RUOLAHTI tarjoaa kodikkaita hirsihuviloita Päijänteen rannalla vuosikymmenten kokemuksella. Yrittäjä Matti Haikonen toteaa, että vuokraustoiminta painottuu vahvasti keskikesään. Uutta kapasiteettia ei ole tulossa, mutta vanhaa päivitetään.

– Juhannukselle ja heinäkuulle tarvittaisiin sellaisia puhallettavia mökkejä, jotka voisi sitten laittaa vuodeksi varastoon, hän puuskahtaa.

Ennen koronapandemiaa asiakkaista lähes viidennes saapui ulkomailta, pääosin Keski-Euroopasta. Sittemmin epävarmuus ja taloustilanne ovat ruokkineet asiakasvirtojen laskua. Haikonen odottaa kuitenkin kesästä 2026 menneitä vuosia parempaa.

Kesäkauden lomaviikoilla myös BBQ Rentin vuokramökit on usein varattu täyteen jo hyvissä ajoin etukäteen. Ilkka Koponen on havainnut kasvavaa kiinnostusta viikonloppulomiin ja rauhallisiin luontolomiin keväisin ja syksyisin.

BBQ Rent Oy on perustettu vuonna 2023. Yrittäjät haluavat tarjota vierailleen samanlaista laadukasta mökkitunnelmaa ja luonnonrauhaa, joista he ovat itsekin oppineet Pihlajakoskella nauttimaan. Yrityksen liikeideana on yhdistää perinteinen mökkeily ja nykyajan mukavuudet.

– Tärkeää on, että majoituskapasiteettia on moneen lähtöön. Siksi olemme lähteneet siitä, että majoitusvaihtoehtoja on niin pienemmille seurueille kuin suuremmillekin ryhmille – esimerkiksi Punainen tupa tarjoaa majoitustilat jopa 11 hengelle noin 110 neliön tiloissa, Koponen kertoo.

Kysyntään vastaa myös keväällä valmistuva 40 neliön moderni Rantapirtti, joka sijaitsee Ison Pihlajajärven rannalla. Viimeistelytyöt ovat vielä kesken. Kohdetta ei ole vielä liiemmin markkinoitu, mutta ensimmäinen alustava varaus kesäkuulle on jo tehty.

Pihlajakoskella karkeasti puolet asiakkaista on ulkomaalaisia. Heitä houkuttelee kaunis suomalainen järviluonto, jossa voi kokea perinteisen mökkielämyksen saunomisineen. Suomalaisille asiakkaille sijainti lähellä Himosta on valttikortti. Kylän Pekko Aikamiespoika -elokuvistakin tuttu idyllinen miljöö palveluineen on hyvä pohja alueen matkailun kehittämiselle.

Yrittäjät toivovat kylälle yleistä uimarantaa ja sataman laivalaiturin kapasiteetin kasvattamista. Myös uudet retkeilyreitit, tapahtumat ja paikalliset elämyspalvelut tukisivat Koposen mukaan koko kylän matkailua. BBQ Rent kaipaa yhteistyökumppaneita, jotka voisivat tarjota lisäpalveluja. Asiakkailta on tullut kyselyjä, ja tarpeeseen halutaan vastata.

RUOLAHDELLA, ALLE 20 kilometrin päässä Pihlajakoskelta, elämyspalveluja on jo tarjolla. Yrittäjä Matti Haikonen tutustuttaa asiakkaitaan lähialueisiin ilmasta käsin. Vesitason kyydissä sekä kevytilmailu että kaunis Päijänne tulevat tutuiksi. Paikan päälle on haettu asiakkaita jopa Inarista asti.

Majoittujille tarjotaan syyskaudella myös sienestystä, marjaretkiä ja pienriistan metsästystä sekä mahdollisuutta osallistua hirvijahtiin. Talviaikaan Ruolahden kylästä lähtevät hiihtoladut kutsuvat ulkoilemaan.

Himoksen kasvu voi tulevaisuudessa lisätä kysyntää myös Kuhmoisten alueen vuokramökeille. Alueen palveluissa on kehitettävää, mutta lyhyet sesongit tuovat haasteita yrittäjien näkökulmasta. Nähtävää ja koettavaa on, mutta markkinointia vain vähän. Mistä löytyisi keino saada matkailijat suuntaamaan Päijänteen rannoille myös sesonkien ulkopuolella?