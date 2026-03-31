Pääkirjoitus: Kuntalainen elinvoiman rakentajana

TÄMÄN KEVÄÄN teemalehden teemaksi valitsimme elinvoimaisen Kuhmoisen. Aihe on laaja ja näkökulmia useita, me keskityimme tällä kertaa nostamaan esiin esimerkkejä elinvoimaisuuden vaalimisesta. Painopiste jutuissamme on Kuhmoisten kylissä. Niiden rooli koko pitäjän pitämisessä asuttuna on merkittävä. Kylillä käydessä tulee selkeästi ilmi se, kuinka aktiivinen ja ulospäin suuntautunut yhdistysten ja yritysten yhteinen toiminta oman kylän hyväksi houkuttelee sekä kausiasukkaita että vakituisia muuttajia. Samalla tulimme vastanneeksi alkuvuodessa teetetyssä lukijatutkimuksessa esiin nousseeseen toiveeseen: Kyliltä toivottiin juttuja enemmän. Niitä teemme mielellämme jatkossakin, joten rohkeasti yhteyttä toimitukseen, kun juttuidea hiipii mieleen.

Uusi kunnanjohtaja Sami Ylipihlaja aloittaa työnsä Kuhmoisissa samana päivänä, kun teemalehti kolahtaa postilaatikoihin. Elin-, pito- ja vetovoiman vaaliminen on kantavana ajatuksena myös Ylipihlajan verkkolehdestäkin löytyvässä haastattelussa.

Aluetieteen professori Markku Sotarauta kehottaa omassa haastattelussaan miettimään myös tyylikkään taantuman vaihtoehtoa, mutta Ylipihlaja tuntuu uskovan kunnan mahdollisuuksiin vankistaa jalansijaansa itsenäisten pikkukuntien joukossa.

Elinvoiman vaaliminen ei kuitenkaan ole yksin kunnan, vaan myös kaikkien sen asukkaiden tehtävä. Yhdistykset hoitavat talkoolaisineen oman erikoisalueensa, oli se sitten maantieteellinen tai yhteen osaamisalueeseen liittyvä. Yrittäjät työskentelevät omien intohimojensa parissa, tarjoavat palveluita ja jos hyvin käy, saattavat siinä ohessa työllistää jonkun sivullisenkin. Kausiasukas Marko Helminen kertoo sivulla seitsemän, kuinka hän pyrkii tekemään kaikki mahdolliset ostokset ruuhka-Suomen sijaan Kuhmoisista. Se on vähintä, mitä yksittäinen ihminen voi elinvoiman eteen tehdä.

Toinen hyvä teko on viedä eteenpäin positiivista viestiä. Verkossa luettavissa olevassa hieman printtilehtä pidemmässä artikkelissa Sami Ylipihlaja puhuu elämyksellisyyden ja tarinoiden merkityksestä kuntamarkkinoinnissa. Samaa markkinointia voi kuka tahansa tehdä ilman kunnan apuakin: Miksi sinä asut juuri Kuhmoisissa, ja millaista sinun arkesi täällä on?

Katja Sirviö