Minne mennä: Lystikkäitä hevosia ja festarietkot pääsiäislauantaina, Kotaillassa moottoriurheilua

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

PÄÄSIÄISLAUANTAINA KUHMOISISSA riittää tekemistä sekä lapsiperheille että vanhemmalle väelle. Iltapäivällä ratsastusseura Kuhmoisten Kopse järjestää Kuhmolan pihalla perinteiset Hevoslystit. Ohjelmassa on tuttuun tapaan muun muassa hevosnäytelmä sekä leikkimielinen koiranäyttely.

Nostalgian siivin -iskelmäfestivaalin etkoja puolestaan vietetään niin ikään Kuhmolassa alkuillasta. Janus Hanski Band tuo lavalle 1960- ja 70-lukujen suosikki-iskelmät.

Lähetyskahvilassa kuullaan keskiviikkona 1. huhtikuuta saksalaisesta Herrnhutin lähetyksestä, joka oli uranuurtaja kristillisessä lähetystyössä 1730-luvulta lähtien.

Kotaillassa huhtikuun 10. päivä vierailevat jämsäläiset Asseri ja Joonas Lindroos kertomassa ralliautoilusta. Tilaisuus järjestetään yhtenäiskoulun ruokalassa ja kuuntelemaan kutsutaan erityisesti nuoria miehiä.

