Hartaus: Opiskeliko ristin ryöväri teologiaa?

OLETKO JOSKUS joutunut syytettyjen listalle syyttömästi? Maailman historian tunnetuimmassa oikeudenkäynnissä tuomittiin syytön mies kuolemaan. Hän toki kuoli raskaan syntitaakan vuoksi, mutta ei omien syntiensä takia. Täysin syyttömänä hän otti harteilleen kaikkien muiden ihmisten synnit ja rikokset. Tapahtuiko oikeusmurha?

Erillisten oikeudenkäyntien jälkeen rangaistuspaikalla oli kolme miestä. Toinen ristillä riippuvista pahantekijöistä herjasi syytöntä sanoen: ”Etkö sinä ole Kristus? Auta itseäsi ja meitä!” Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen: ”Etkö sinä pelkää edes Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta? Me tosin kärsimme oikeudenmukaisesti, sillä me saamme, mitä tekomme ansaitsevat, mutta tämä ei ole tehnyt mitään pahaa.” Sitten hän sanoi: ”Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi!” Jeesus sanoi hänelle: ”Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa.” (Luukas 23:39–43)

Oikeastaan tuomion täytäntöönpanopaikalla oli edustettuna kaikki maailman ihmiset. Toinen teki pilkkaa ja lieneekö syyttänyt Jumalan lisäksi myös yhteiskuntaa tilanteestaan. Niinhän me ihmiset helposti teemme. Toinenkin tiesi, että kohta häneltä lähtee henki. Hän kuitenkin tunnusti virheensä. Hän tiesi, että Jeesus oli Jumalan poika. Siksi hän tiesi, että kuolema olisi hänelle helpotus, sillä häntä odottaa kuoleman jälkeen ikuinen elämä taivaassa. Tavallaan me olimme tuossa tilanteessa edustettuina. Kumman puolen valitsen? Entä sinä?

Ehtikö jälkimmäinen mies opiskelemaan teologiaa? Kuinka paljon hän tiesi uskonasioista? Ehtikö hän mukaan rippikouluun tai kastekoulutukseen? Ei ehtinyt. Ehkä tiesi jotain juutalaisten opetuksista. Jeesuksen vierellä ei oppiarvoilla ollut merkitystä. Jeesus ei edellyttänyt siinä tilanteessa pyhien kirjoitusten tarkkaa tuntemista. Pelkkä katumus ja usko Jeesukseen Jumalan poikana riitti pelastukseen.

Miten kävi toisen rikollisen? Mikäli haluat tietää, tutki Uuden Testamentin tekstejä!

Timo J. Leppänen