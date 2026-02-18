Harmoisten 1918-taisteluista Kotailassa: Tove Jansson kasvoi Viktor-isänsä sisällissotakokemuksien ja taiteilijana syrjäytymisen varjossa

KOTAILLAN ALUKSI Unnasjärven isäntä, kotiseutuneuvos Seppo Unnaslahti kertoi Unnasjärven pirtin historiasta. Vanhan pirtin seinustalla on kirjakaappi ja 200 kirjaa. Se on hankittu 1927 sattuneen Unnasjärven seitsemän rakennuksen palossa tuhoutuneen Kissakulman kirjastoseuran kaapin tilalle kirjoineen. Tilan rakennuksetkin korvattiin pikaisesti uudisrakentamisella.

Kirjastoseuran synnytti 1912 perustettu ompeluseura, jonka tehtävä oli kartuttaa varoja paloruiskun ostoon. Kirjastoseura perusti 1917 Kissakulman Nuorisoseuran, joka toimii yhä muiden kylien vastaavista seuroista vilkkaimmin.

UNNASLAHDEN JÄLKEEN tietokirjailija Heikki Niemeläinen kertoi 10.3.1918 käydystä Harmoisten taistelusta. Hänellä on ollut kausiasunto Kuhmoisissa vuodesta 2010, jonka jälkeen hän on halunnut selvittää, mitä Harmoisissa ja Kuhmoisissa tapahtui 1918 ja miten ne heijastuvat Tove Janssonin (1914–2001) taiteessa.

Toven isä, kuvanveistäjä Viktor Jansson (1886–1958) liittyi rintamamiehenä Hans Kalmin komentamaan Pohjois-Hämeen I pataljoonaan. Harmoisten kunnansairaala oli Kuhmoisten ja Padasjoen yhteinen. Sen tapahtumista tuli kansallinen ja kansainvälinen uutinen.

Niemeläinen kertoi tutkimuksistaan ja näytti kartta- ja kirjanpitokuvia. Hän on julkaissut kirjan Tove Janssonista ja hänen taiteestaan, jonka juuret ovat Niemeläisen mukaan sisällissodassa. Tove kasvoi Viktor-isänsä sisällissotakokemuksien ja taiteilijana syrjäytymisen varjossa.

Risto Ojala