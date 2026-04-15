12 puuta nurin vanhalta hautausmaalta

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ



RAKENNUSLAUTAKUNTA PÄÄTTI tiistaina 14. huhtikuuta illalla pitämässään kokouksessa, myöntääkö se maisematyöluvan puiden kaadoille ja kantojen jyrsinnöille Kuhmoisten vanhalle hautausmaalle. Esityslistan mukaan lautakunta puoltaa maisematyöluvan myöntämistä.

Kiinteistön omistaja on hakenut lupaa 12 puun kaadolle sekä niiden kantojen jyrsinnälle. Juurakkoa ei kaiveta maasta. Poistettavan puuston tilalle tultaisiin istuttamaan uudet korvaavat taimet. Hankkeella ei ole vaikutusta pohjaveteen.

Hankkeesta on pyydetty lausunto Pirkanmaan maakuntamuseolta. Lausunnossa todetaan, että vuonna 1890 istutetuilla koivuilla ja vaahteroilla on merkitävä maisemallinen arvo, mutta että on luonnollista, että niitä joudutaan puuston hoidon, turvallisuuden tai tilanpuutteen vuoksi poistamaan tai uusimaan.

Maakuntamuseo listaa lausunnossaan seitsemän ehtoa, joiden puitteissa metsänkäyttötoimenpiteet on mahdollista suorittaa. Yksi ehdoista on, että jos metsätöiden yhteydessä maanpinnan alta paljastuu merkkejä kiinteästä muinaisjäännöksestä tai arviolta yli sata vuotta vanhoja esineitä, tulee työt keskeyttää ja ilmoittaa asiasta välittömästi.

Lisäksi maakuntamuseo kiittää siitä, että alueella käytetään metsuria. Se muistuttaa, että hautausmaan rakenteiden ja hautamuistomerkkien ei tule vaurioitua.

Puut kaadetaan hautausmaan turvallisuuden parantamiseksi sekä rakennusten ja rakennelmien kunnossa pysymisen takaamiseksi.