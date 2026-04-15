Jaana Hagström jätti valtustoaloitteen pohjoiseen suuntaavasta kevyen liikenteen väylästä

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Maanantaina 13. huhtikuuta pidetyssä kunnanvaltuuston kokouksessa jätettiin yksi valtuustoaloite koskien pohjoisen suuntaan vievää kevyen liikenteen väylää. Aloitteen jätti Jaana Hagström (sdp).

Kevyen liikenteen väylän tarpeellisuutta Hagström perusteli ennen kaikkea tieturvallisuudella. 24-tien varressa liikkuu paljon jalankulkijoita ja pyöräilijöitä ja tiellä runsaasti raskasta liikennettä. Tie 24 on lyhin reitti Helsingistä Himokselle, joten liikennettä riittää senkin vuoksi.

– Tien laitaa kulkeminen on suorastaan vaarallista, kun väistämismahdollisuutta ei ole kuin bussipysäkkien levikkeillä, Hagström toteaa aloitteessaan.

Hänen mukaansa kevyen liikenteen väylä olisi luonteva jatke kirkonkylänkehittämiselle pohjoisen suuntaan, ja samalla hoituisi kätevästi kevyen liikenteen reitti Pantiontietä pitkin Honkahoville, Ruolahdentien risteykseen sekä Nihtilän kotieläintilalle.

– Rakennettavaa pätkää on hädin tuskin kilometri.

Valtuustoaloitteessaan Hagström ehdottaa myös mahdollisesti rakennettavan kevyen liikenteen väylän hyödyntämistä osana kulttuuripolkua. Kulttuuripolku voisi kulkea Kirjonurmentallille, jonka vieressä sijaitsee Korolan pappila. Sieltä Muurahaispolulle ihastelemaan vanhaa kiviaitaa ja peltomaisemia.

– Päijälänraitin kauttta ”Kuhmoisten Pispalaan”, eli Länkipohjantien rannan puoleisten 1920-1050-luvun talojen luokse, Hagström kuvailee.

– Idea tästä tuli eräältä kuntalaiselta, ja se kannattaa todellakin jakaa, Hagström totesi maanantaina aloitetta jättäessään.