Herkkä musiikkihartaus Museokappelissa

HILJAISEN VIIKON keskiviikkoiltana 1.4. oli Museokappelissa musiikkihartaus, jossa Ritva-Liisa Salonen soitti huilua kanttori Hannele Erolan säestyksellä. He esittivät neljä sävellystä, ensin Vivaldin Sonaatti 1 ja lopuksi Bachin Sarabande.

Kappalainen Tuomas Taipale luki Raamattua ja puhui. Musiikkiesitysten välissä laulettiin virsi, kuultiin psalmi ja Kristuksen kärsimyksen historiaa sekä lausuttiin yhdessä Isä meidän -rukous ja vastaanotettiin Herran siunaus.

Ilta-aurinko paistoi alttariseinän ikkunan ristin läpi ja heijasti sivuseinälle sinisen laikun. Luontokin sävytti hartautta.

Risto Ojala