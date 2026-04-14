Hartaus | Seurakunta | Tapahtumat | Tilaajille

Herkkä musiikkihartaus Museokappelissa

Huilisti Ritva-Liisa Salonen soitti taustanaan alttari-ikkunan siniristi. Kuva:
Huilisti Ritva-Liisa Salonen soitti taustanaan alttari-ikkunan siniristi. Kuva: Risto Ojala

HILJAISEN VIIKON keskiviikkoiltana 1.4. oli Museokappelissa musiikkihartaus, jossa Ritva-Liisa Salonen soitti huilua kanttori Hannele Erolan säestyksellä. He esittivät neljä sävellystä, ensin Vivaldin Sonaatti 1 ja lopuksi Bachin Sarabande.

Kappalainen Tuomas Taipale luki Raamattua ja puhui. Musiikkiesitysten välissä laulettiin virsi, kuultiin psalmi ja Kristuksen kärsimyksen historiaa sekä lausuttiin yhdessä Isä meidän -rukous ja vastaanotettiin Herran siunaus.

Ilta-aurinko paistoi alttariseinän ikkunan ristin läpi ja heijasti sivuseinälle sinisen laikun. Luontokin sävytti hartautta.

Risto Ojala

KategoriatHartausSeurakuntaTapahtumatTilaajille

Kommentoi

Nimi ja sähköpostiosoite tulee vain toimituksen käyttöön. Lähettämällä kommentin, olet lukenut ja hyväksynyt tietosuojaselosteen.

Tuoretta