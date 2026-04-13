Leikkimielinen kilpailu pojan kanssa teki Jari Niemestä tubettajan – kanavan nimi muodostui sivullisen antamasta pilkkanimestä

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

KAIKKI LÄHTI liikkeelle leikkimielisestä kilpailusta. Jari Niemi päätti haastaa kouluikäisen poikansa Youtube-videoiden teossa ja kanavan tilaajien keräämisessä. Poika kuvaili legoautojen rakentelua, eri koneilla ajelua sekä erilaisia työhommia, Niemi itse keskittyi vain työmaalla kuvaamiseen.

– Mutta se suomalainen henki. Mitä tapahtuu, kun aletaan kisaamaan, Niemi kuvailee puolentoista vuoden takaisia tapahtumia.

Youtube-videoiden kuvaaminen vei mennessään. Seuraajia tuli ensin kymmeniä, sitten jo kolminumeroisia määriä.

– Poika luovutti, ja siirtyi tukemaan minua, Niemi nauraa.

Nyt Niemen Youtube-kanavalla, Metsamafialla, on jo yli 500 tilaajaa. Parhaimmillaan videoilla on katsojakertoja tuhansia, jollain jopa yli 10 000. Niemi on oppinut, miten katsojia saadaan.

– Vierailevat tähdet kiinnostavat. Liehun Lauri on ajanut minulle kauan puita ja tehnyt uransa metsässä. Kävimme normaalin keskustelun metsämiesten kesken ja se kiinnosti yleisöä, Niemi kertoo.

Joskus katsojat kiinnostuvat odottamattomista asioista. Kuten siitä, kuinka moottorikelkan perään kasattu ”jumalaton” puukuorma kaatuu viiden metrin ajomatkan jälkeen.

– Minun mielestäni se oli ihan tyhmä video, mutta katsojia kiinnostaa, kun sattuu ja tapahtuu.

Metsä merkitsee Niemelle paitsi elinkeinoa myös paikkaa, jossa rauhoittua. Sunttilan tilan isäntä muistuttaa, että metsissä on paljon sellaista arvoa, jota ei voi laskea rahassa. – Ja vaikka olen armoton puun kaataja, niin kyllä minä suojelenkin metsää. Joistain alueista olen tehnyt itseni kanssa sopimuksen, että niihin ei kosketa.

KESKI-IKÄINEN MIES tekemässä tai edes kuluttumassa Youtube-videoita voi kuulostaa vähintäänkin yllättävältä, mutta Youtube on pullollaan Metsamafian kaltaisia tubettajia, joiden videot pyörivät koneiden, työnteon ja metsien ympärillä.

– Meitä on sadottain. Jos joukosta haluaisi erottua, pitäisi keksiä jotain omaperäistä ja omalaatuista, Niemi toteaa.

Omaa omalaatuisuuttaan hän ei vielä ole aivan löytänyt, ellei sellaiseksi lasketa sitä, että Niemi ei juurikaan kuvaa itseään.

– Jos jostain kohteesta kerrotaan videolla tarkkojakin tietoja, niin sitä kohdettahan silloin pitää kuvata ja näyttää. Mutta onhan tässä pieni ristiriita – että kaveri haluaa olla näkyvillä ja tubettaa, ja pysyä samalla näkymättömissä. Ehkä se on sitä mafiatouhua.

Työmailla Niemi puurtaa yksin. Ajatuksia ehtii syntyä, mutta työkaverille ei voi jutella.

– Minulla on paljon ajatuksia, ja olen kova puhumaan. Olen salaa haaveillut opettajan hommista, mutta pedagogiset opinnot metsäalalla jäivät aikanaan kesken, Niemi kertoo.

Kovallekin puhujalle videolle jutteleminen tuntui, ja tuntuu vieläkin toisinaan tyhmältä. Niemen mukaan joku on joskus yllättänyt hänet työmaalta puhumassa itsekseen.

– Siinä on heti saanut höpön paperit, hän nauraa.

Mitä tulee muuhun höpöilyyn, Niemi muistuttaa kertovansa videoilla hänen omasta tavastaan tehdä.

– Mutta näitä metsähommia voi tehdä monella eri tapaa. Minä yritän välttää hikeä ja turhaa repimistä. Että jos joku sanoo kaverin puhuvan höpöjä, niin vaihtoehtoja tehdä on paljon, hän huomauttaa.

YOUTUBE-VIDEOIDEN TEKEMINEN on Niemelle harrastus. Käytössä on monenlaisia GoPro-kameroita, mutta ei esimerkiksi kunnon editointiohjelmaa. Itse asissa Niemi ei editoi videoitaan vielä lainkaan.

– Pojalle heitin joskus, että jos 500 tilaajaa saan, niin hankitaan kunnon tietokone ja editointiohjelma. Enhän minä uskonut sellaiseen tilaajamäärään.

Lisäksi Niemi kertoo haaveilleensa jo jonkin aikaa kuvaushommissa käytettävästä droonista. Hetken houkuttelun jälkeen hän suostuu sanomaan, että jos 900 tilaajan rajapyykki rikkoutuu, hän droonin hankkii.

– Se on iso määrä tilaajia. Suomessa tämän alan kavereilla on kymmeniä tuhansia seuraajia. Jos sitä suurempiin määriin haluaisi päästä, pitäisi katsella ulkomaille, Niemi toteaa.

Harrastus kun on, Niemi ei videoitaan etukäteen käsikirjoittele, eikä julkaisuaikataulua suunnittele. Video syntyy inspiraation lopputuotteena.

ENTÄ MISTÄ tulee Youtube-kanavan nimi Metsamafia? Niemi sanoo nimeen liittyvän monta tarinaa, mutta paras niistä lienee se, kun vuosia sitten erästä seudulle muuttanutta harmitti kyläläisten touhut.

– Hän alkoi vähän hankalaksi. Yritti rajoittaa minunkin metsähommia. Hän oli soittanut kunnanjohtajalle ja sanonut, että kun täällä on tämä mafia, eikä sille voi mitään. Hän puhui Hahma-mafiasta, ja jakoi meille roolitkin – kuka oli johtaja ja kuka kätyri, Niemi muistelee.

Mafialeiman saaminen harmitti tuolloin, mutta Niemi päätti kääntää sen voitoksi. Vielä tänäkin päivänä Hahma-kulmalla vietetään mafiaporukan saunailtoja.