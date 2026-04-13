Kirjastolla kuultiin kirjavinkkejä kevään uutuuksista

TORSTAINA JÄRJESTETTIIN jo toinen Minun kirjani -ilta, jossa kirjastolta Eeva Markkanen, Kati Ruuskanen sekä Noora Laitinen esittelivät kirjaston kevään uutuuksia. Kirjastoon tilattiin marraskuussa noin 400 uutta nidettä.
– Meillä on hyvä kokoelma, hän sanoo. Markkanen kertoo, että esimerkiksi Seppo Jokisen jännitysromaaneja voi tilata kokoelmiin rauhallisin mielin, sillä tunnettujen kirjailijoiden teoksille löytyy aina lainaajia.
Esikoiskirjailijoiden saama vastaanotto on aina arvoitus. Hekin ovat silti edustettuina kevään uutuuksissa. Esimerkiksi Eetu Niemen Pohjoisen tie, tunteikas kasvutarina kadonnutta isäänsä etsivästä tyttärestä, on aiemmin tietokirjoja julkaisseen helsinkiläisen liiketoiminta- ja IT-konsultin ensimmäinen kaunokirjallinen teos.
Markkanen nostaa kevään uutuuksista esille Satoshi Yagisawan Chiyoda-palkinnon voittaneen romaanin Päiväni Morisakin kirjakaupassa (suom. Antti Valkama). Kansainväliseksi menestykseksi nousseesta romaanista oppii fiktion kautta japanilaisesta kulttuurista. Kirja tarjoaa lukijalleen sydäntä lämmittävää viisautta ja päähenkilölle iloa niin odottamattomista ystävyyksistä kuin kirjojen sivuilta.