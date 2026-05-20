Järjestöt kokoontuvat tupaan taas Kiepsauspäivänä

TEKSTI MIKKO SEES

KUHMOLAN ALAKERTA muuttuu Kiepsauspäivänä taas Järjestötuvaksi, viidettä kertaa peräkkäin. Kuhmoisten Seniorit ry jatkaa hankkeen pääpuuhaajana vastuuhenkilöinään Liisa Häkkinen ja Mikko Sinko, idean isä.

Kuhmoinen Palvelee -julkaisun Järjestöt-sivulle on yhteystietonsa antanut satakunta järjestöä, seuraa ja yhdistystä. Jäsenten määrä näissä yhdistyksissä on muutamasta pariin sataan ja toiminta-ajatusten kirjo on laaja kattaen lähes kaikki ikäryhmät, ihmisten harrastukset ja kiinnostuksen kohteet.

Maantieteellinen skaala yltää kyläyhdistyksestä maailmanlaajuiseksi hyväntekeväisyystoiminnaksi. Monet kuntalaiset ja kausiasukkaat ovat jäseninä useassa yhdistyksessä, jotka sekä kilpailevat keskenään – myös jäsenistä – että täydentävät toisiaan. Erilaisilla yhteistyökuvioilla voitaisiin välttää päällekkäisyyksiä sekä hyödyntää niukkoja resursseja tehokkaammin ja näin edistää yhdistysten tarkoitusperiä.

Järjestötupa on erinomainen foorumi niin yhdistysten esittelyyn yleisölle kuin myös toistensa toimintoihin ja puuhaihmisiin tutustumiseen. Myös yhteistyöideoita saattaa syntyä.

Kiepsauksen järjestäjä – Kuhmoisten Yrittäjät – antaa ystävällisesti Kuhmolan alakerran tähän tarkoitukseen. Kuntakin haluaa tukea hanketta eikä peri tiloista vuokraa. Niinpä Järjestötuvassa pöydän saa käyttöönsä maksutta. Pöydän voi jakaa myös toisen yhdistyksen kanssa.

Järjestötupa Kuhmolan alakerrassa varmasti houkuttelee kävijöitä taloon. Se antaa yhdistyksille näkyvyyttä, mahdollisuuden toimintansa esittelyyn, profiilin nostoon ja keskinäiseen verkostoitumiseen. Tervetuloa ”Tupaan” – pöytiä voi varata Liisa Häkkiseltä.