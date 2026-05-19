Perheliikuntaan kaivataan vetäjiä – hommassa pärjää, jos vain haluaa olla lasten kanssa

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ

Mannerheimin lastensuojeluliiton Kuhmoisten osaston viikoittain pitämä perheliikunta kaipaa kipeästi vetäjiä. Tähän asti perheliikunnan vetäminen on ollut pelkästään yhdistyksen hallituksen jäsenten varassa, mutta nyt vetovastuuseen kaivattaisiin muitakin.

– Vapaaehtoisia tekijöitä ei ole koskaan liikaa. Jos vain on intoa työskennellä lasten parissa, niin tervetuloa. Ei tarvitse olla edes MLL:n jäsen, yhdistyksen puheenjohtaja Salla Koskinen sanoo.

Perheliikunnan konsepti on yksinkertainen. Käytössä on koko liikuntasali välinevarastoineen. Idea on, että lapset ja aikuiset liikkuvat yhdessä. Vetovastuussa olevan tärkein tehtävä on valvoa yleistä menoa.

– Toiset vetäjistä tykkäävät pitää enemmän ohjattua liikuntaa, toiset eivät. Silloin jokainen menee oman innon ja osaamisen mukaan, Koskinen toteaa.

Perheliikunta kerää joka viikko kolmisenkymmentä eri-ikäistä liikkujaa. Pääasiassa osallistujat ovat päiväkoti- ja alakouluikäisiä vanhempiensa kanssa. Talvella mukaan liittyy vanhempiakin lapsia, joille on annettu mahdollisuus pelata esimerksi jalkapalloa liikuntasalin toisessa päässä.

Perheliikuntaa on järjestetty elokuusta toukokuuhun, ja keväällä ja syksyllä on pyritty myös ulkoilemaan

– Perheliikunta pidetään ensi lukuvuonnakin tavalla tai toisella, mutta todennäköisesti joudumme suunnittelemaan yhteistyökuvioita eri toimijoiden kanssa. Toivomme, että joku yhdistys tai muutama yksityinen henkilö innostuisi perheliikuntaa välillä vetämään, Koskinen sanoo.