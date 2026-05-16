Rajatietokirja valittiin Ultra-lehden avoimien ovien päivänä – vieraat jakoivat henkisiä kokemuksiaan

TEKSTI & KUVAT MIKKO SEES

ISOJÄRVEN KANSALLISPUISTON kupeessa oli helatorstaina melkoinen vilske kun kymmenet autot kurvasivat kohti Suomen tunnetuinta ufokylttiä. Rajatietolehti Ultraa on toimitettu Kylämällä jo vuodesta 1973.

Toimituksen ovet aukesivat jälleen kävijöille keskellä kevään vehreää kauneutta. Ohjelmassa oli muun muassa loitsurummutusta, 1700-luvun ranskalaisten Lenormand-ennustuskorttien tulkintaa sekä Urantia-kirjan näkökulmia spiritualismiin ja ufoihin.

– Se on aina sopiva porukka, mikä on, sanoo tapahtumaa emännöinyt Kustannus Oy Rajatiedon toimitusjohtaja Arja Kuningas.

Hän on tapahtumarikkaan päivän ohjelmaan ja kävijämäärään tyytyväinen.

Merja Sankelo esitteli suosikkinsa vuoden 2025 uutuuskirjoista.

VUODEN RAJATIETOKIRJAN oli kymmenen vuonna 2025 julkaistun ehdokkaan joukosta valinnut terveydenhuollon tohtori ja kirjailija Merja Sankelo. Hän kuvaili, kuinka voittajateos (Aleksandra Ionowa — Näkyjä henkimaailmasta ja rauhasta, toim. Nina Kokkinen & Anne Pelin) avaa näkymiä henkisyyteen ja henkimaailmasta kiinnostuneiden ihmisten elämään. Ionowan taidetta oli tapahtumassa esillä.

Tasaisen yleisöäänestyksen voittajaksi julistettiin Leena Siitosen helppotajuinen opas Energiat haltuun. Äänestykseen osallistuneiden kesken arvottiin kirjapalkintoja.

Varsinaiseksi vetonaulaksi muodostui hieman yllättäen edesmenneen selvänäkijä Aino Kassisen linjakas puinen tuoli, jota moni kävi koeistumassa. Kassisen tunnetuimpia oppilaita olivat kansantaiteilija Vesa-Matti Loiri ja ”valtakunnanjohtaja” Pekka Siitoin. Myös presidentti Urho Kekkonen kävi aikoinaan tapaamassa Kassista.

Tuolin toi paikalle sahalahtelainen Timo Pälli, jonka omistaman maamökin vintiltä se löytyi. Tarinan mukaan tuoli oli alun perin valmistettu Suomesta paenneelle meediolle, jolta se päätyi Kassiselle.

Ultran toimituksen sisäänkäynnin lähistölle päivän ajaksi sijoitettu tuoli antaa Pällin mukaan istujalle ”hyvät vibat”. Tuolin yläpuolelle oli ripustettu Aino Kassista esittävä muotokuva.

– Hän on varmaankin ollut 40-50-vuotias. Teos on hänelle maalattu. Se on aikanaan kulkeutunut Mustosille. Irmeli, radiotoimittaja Esko Mustosen vaimo, signeerasi sen vuonna 2015 ja lahjoitti minulle, mutta minä en tiennyt asiasta mitään ennen kuin se Irmelin poismenon jälkeen saapui tänne Kylämälle, maalauksen historiaa kertaa Arja Kuningas.

Arja Kuningas istahti hetkeksi Aino Kassisen käyttämään tuoliin.

OHJELMAAN SAATIIN lisää kuhmoislaista paikallisväriä kun Kylämän vapaa-ajan asukas Jari Halonen saapui kertomaan omasta henkisestä matkastaan.

– Elämässäni on ollut syklisen aikakäsityksen mukainen kaava tapahtumia, jotka ovat ohjanneet minua henkiseen näkemiseen ja maailmankuvan vahvistumiseen, Halonen valottaa. Hän on tutustunut kehollisiin tekniikoihin, jotka rauhoittavat hermostoa ja saavat ihmisen vastaanottavaisemmaksi henkisille kokemuksille.

– Tämä antaa vain lisää, ei vie mitään pois, hän naurahtaa. Henkisiin tapahtumiin osallistujien yhteishenkeä hän kuvailee erittäin hyväksi.