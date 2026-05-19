Pääkirjoitus: Purkuputken siirto ei putsaa Päijännettä

Viime vuosina velloneilta epäilyksiltä katkaistiin siivet ainakin toistaiseksi – Kuhmoisten jätevedenpuhdistamolla on asiat mallillaan. Investointeja on tehty, ne ovat tulleet tarpeeseen ja mittaustuloksissa ei ole moitteen sijaa. Viime viikon maanantaina järjestetyssä yleisötilaisuudessa asiantuntijat kommentoivat myös väitteitä siitä, että vesinäytteet otettaisiin putsarin kannalta otolliseen aikaan – suurten valumavesien virratessa tai kun laitteisto on varmasti kunnossa. Aiheettomiksi osoittautuivat nekin väitteet.

Kuulijat kiittelivät informatiivisesta yleisötilaisuudesta, mutta purkuputken pään sijainti selvästi kaihersi. Muutama vuosi sitten pintaan nousseen putken pää sijaitsee Kukkoistensalmessa mantereen ja Uotilansaaren välissä. Yleisötilaisuudessa äänsessä olleet tuon alueen mökkiläiset ilmaisivat huolensa Päijänteen veden laadun heikkenemisestä.

Päijänteellä aikaa viettävien havainnot eivät ole keksittyjä. Näkyvyys vedessä on heikentynyt tutkimustenkin mukaan. Lisäksi vuosikymmenien aikana on voitu huomata, kalaverkot sekä rantakivet limoittuvat entistä herkemmin. Hajuhaittojakin kuulemma on. Ratkaisuksi ehdotettiin purkuputken pään siirtämistä pidemmälle, niin sanotusti väljemmille vesille.

Kokonaisuus ei saisi kuitenkaan unohtua. Päijänteen kokoista järveä kuormittavat lukuisat muutkin tekijät kuin yksittäinen jätevedenpuhdistamo. Ympäristösihteeri Anette Ursinin maanantaina esittelemät diagrammitkin sen osoittivat – jos syyttävää sormea haluaa heilutella, tulisi sen osoittaa maa- ja metsätalouden suuntaan.

Vesistön laatua heikentävät sitä kuormittavat valumavesien kokonaismäärät, eivät pelkästään yksittäiset jätevedenpuhdistamot. Jos Kuhmoisten putsarin purkuputkesta tulisi luparajat ylittävää tavaraa pihalle, ei putken pään siirtäminen pelastaisi Päijännettä. Se parantaisi yksittäisten ihmisten asuinympäristöä. Tilanne on sama kuin silloin, kun vaaditaan tuulivoimaloita rakennettavaksi jonnekin muualle kuin valmiin infrastruktuurin äärelle asuinkeskuksen viereen. Luontoarvot eivät säästy, mutta oma takapiha säästyy.

Purkuputken pään siirtämiselle ei teoriassa ole estettä, mutta prosessi on pitkä, työläs ja siihen käytetyt rahat ovat pois jostain muusta – kuten jätevedenpuhdistamon muista investoinneista, jotka takaavat, että lupa-arvot jatkossakin alitetaan ja Päijänne pysyy puhtaana.

Katja Sirviö