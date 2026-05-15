Librissä keskusteltiin leppoisasti kirjoista ja kirjoittamisesta

TEKSTI&KUVAT SANNA KANTOLA

KISSAKULMALLA, ROINILAN talon tuvassa tunnelma kohoaa. Tupa on täynnä kirjallisuus- ja musiikkitapahtuma Libriin saapunutta väkeä. Kirjailijat Johanna Hasu ja Miila Pitkäranta valmistautuvat keskustelemaan yleisön kanssa Pitkärannan tuotannosta. Videotykin hurahdettua käyntiin puheensorina tuvassa vaimenee – alkupuheenvuoro on kirjailijoilla.

Pitkärannan esikoisteoksen Yli sukupolvien tapahtumat sijoittuivat Kuhmoisiin. Historiallisessa romaanissa venäläinen sotavanki Nikolai ja suomalainen Helmi ystävystyvät.

Pitkäranta korosti keskustelussa teoksensa fiktiivistä luonnetta.

– Tiedän, että täällä oli sotavankeja töissä tiloilla toisen maailmansodan aikana. Tämä on fakta. Tarinani kuitenkin perustuu kuvitteellisiin hahmoihin. Esimerkiksi ketään kuhmoislaista ei ole sellaisenaan tarinaa kirjoitettu, Pitkäranta totesi.

Idean romaaniin Pitkäranta sai Joensuun opiskeluaikojensa ystävän, Nora Wilmsin lopputyöstä. Wilms käsitteli gradussaan venäläisten sotavankien ja suomalaisten naisten välisiä rakkaussuhteita.

KESÄLLÄ PITKÄRANNALTA ilmestyy uutuusteos, Luvaton maa.

– Nyt liikutaan 2000-luvulla ja tapahtumat sijoittuvat Rodokselle. Päähenkilö on 16-vuotias, Suomessa nuorisokodista karannut tyttö. Siskoltaan varastetun passin avulla hän matkustaa Kreikkaan.

Tarinaan kietoutuvat myös rantaan huuhtoutunut lapsi ja parikymmentä vuotta sitten Rodokselle päätynyt suomalainen Eeva.

– Kirjassa käsitellään yhteiskunnallista epätasa-arvoa, Pitkäranta kertoi.

Librissä kuultiin myös lupauksia Miila Pitkärannan kolmannesta teoksesta. – Kun valvoin kevään ylioppilaskirjoituksia rakensin samalla kirjaa ajatuksissani, opettajana työskentelevä Pitkäranta paljasti. – Tulevan kirjan tapahtumat sijoittuvat äitini synnyinkuntaan Juukaan.

MYÖHEMMIN ILTAPÄIVÄLLÄ Librin estradin valtasi tietokirjailija ja toimittaja Ari Turunen vauhdikkaalla esityksellään, jossa liikuttiin despoottien, itsevaltiaiden ja autoritääristen hahmojen maailmassa.

– Puhun ylimielisyydestä, huonosta käytöksestä ja johtamisesta, Turunen julisti.

Kirjailija on käsitellyt autoritääristä valtaa muun muassa teoksessaan Teette niin kuin minä sanon. Turunen roimi poliittisia vallanpitäjiä raskaalla kädellä ja elävöitti puhettaan anekdooteilla. Osansa saivat niin nykyiset kuin menneet johtajat – Kekkonen, Lenin, Orban, Putin, Stalin ja Trump.

– Päiväkotien selkeät, yksikertaiset opit pitäisi ulottaa koskemaan myös autoritäärisiä johtajia: kuuntele – älä keskeytä, kunnioita muita ja älä pilkkaa ketään, Turunen terästi.

Kirjailijan laaja yleissivistys ja huumorintaju kantoivat läpi esityksen ja kuulijat palkitsivat lennokkaan esitelmöitsijän raikuvilla aplodeilla.

Libri on kirjailjoiden ja yleisön kohtaamispaikka. Ari Turunen signeerasi Paha meri -kirjan, jonka Raili Simola hankki miehelleen nimipäivälahjaksi.

KIRJAILIJOIDEN ESITYKSET päättyivät Johanna Hasun kuvaukseen elämänkertakirjatyöstä. Hasu on kirjoittanut appi-isästään, Heikki Hasusta, teoksen Hypäten maailmalle, hiihtäen kotiin. Heikki Hasu oli tunnettu miesten yhdistetyn hiihdon urheilija, olympiavoittaja ja kansanedustaja.

– Heikiltä jäi kaksi erittäin kattavaa ja suurta leikekirjaa, joista löysin todella paljon faktatietoa ja ajankuvaa. Lisäksi kävin esimerkiksi appeni puolueen, keskustan arkistoissa tutkimassa Maaseudun Nuorten Liiton ja Maalaisliiton materiaaleja. Sain myös eduskunnasta 200 sivua papereita, joissa Heikki mainittiin, Johanna Hasu kertoi käyttämistään lähteistä.

Arkistotyöskentelyn lisäksi kirjailija haastatteli myös laajasti henkilöitä, jotka tunsivat kultamitalistin. Elämänkertateos valmistui maaliskuussa, Heikki Hasun 100-vuotispäiväksi, noin vuosi pitkäikäisen urheilijan menehtymisen jälkeen.

Johanna Hasu on monipuolinen kirjoittaja, jonka tuotantoon kuuluu myös tarinamuotoinen pianonsoiton alkeisoppikirja pienille lapsille. Kirjassa musiikin maailmassa seikkailee Klaavi Kettu.

NYT KIRJAILIJALLA on työn alla jo seuraavan projekti. Hasu valmistelee teosta Roinilan talon viimeisestä emännästä Katri Roinilasta. Erilaisten lähteiden ja arkistojen tutkiminen jatkuu.

– Roinilan talo on nykyisin sukumme kesäpaikka ja sieltä löytyy runsaasti kirjoja ja lehtiä eri aikakausilta sekä talvisodassa kaatuneen Lauri Roinilan kirjeitä rintamalta. Käytän näitä lähteinä. Kirjaa työstäessäni tutustun myös Kuhmoisten ja erityisesti Kissakulman alueen historiaan. Tässä tehtävässä Seppo Unnaslahti on jo ollut suureksi avuksi.

Tulevan kirjan aikajana on jo valmis ja varsinaiset kirjoitustyöt Hasu suunnittelee aloittavansa kesällä.

Torpalla oli tarjolla keittoa ennen tapahtumaa. Kirsi Porttila tarjoili keittoa, jota Kari Noroviita kehui.

LIBRI JÄRJESTETTIIN Kuhmoisisa jo toista kertaa. Tapahtumassa kuultiin myös kotiseutuneuvos Seppo Unnaslahden katsaus Kissakulman kirjastoseuran toiminnasta ja Ruokosen perheen musisointia.

Libri-tapahtumien idean mukaisesti tarjolla oli kirjallisuuden ohella ruokakulttuuria – vierailla oli mahdollisuus nauttia Kissakulman nuorisoseuran valmistamaa herkullista keittoa Torpalla ja hörpätä Roinilan tuvassa kahvit kirjallisuusesitelmien ja -keskustelujen välissä.

Lämminhenkisestä tapahtumasta poistui silminnähden tyytyväinen yleisö.

LIBRI-TAPAHTUMAT

Kuhmoisten Libri kytkeytyy Kymi Libri -kirjallisuus- ja kulttuuritapahtumaan.

Ensimmäinen Libri järjestettiin Kouvolan Myllykoskella 2019 nimelllä Kymi Libri.

Tapahtuman perustivat Göran ja Tarja Tornaeus.

Myöhemmin Libri-tapahtumia on järjestetty Iitissä, Kuhmoisissa, Pyhtäällä ja Virossa.

Tapahtumissa yhdistetään kirjallisuutta, musiikkia ja ruokakulttuuria sekä kulttuurihistoriaa ja pyritään elävöittämään pienten paikkakuntien elikeinoelämää.

”Kirjallisuuden voi yhdistää kaiken maailman asioihin.” on perustaja Tarja Tornaeuksen motto.

