Lauantaina saa taas huutaa hirvenlihaa

Lions Clubin huutokauppahirvi kaadettiin lauantaina Velisjärven metsästäjien toimesta.
Hirvijahtikausi aloitettiin Kuhmoisissa monen seuran alueella lauantaina 11.10. Hirviä saa metsästää kyttäämällä pelloilta jo syyskuun alusta, mutta koirametsästys on sallittua aloittaa vasta lokakuun toinen lauantai.
Velisjärven Metsästäjät ry kaatoi ansiokkaasti heti ensimmäisenä jahtipäivänä niin sanotun LC-hirven, joka huutokaupataan tulevana lauantaina kylän ytimessä Tarinatalon edustalla. Kyseessä oli naarashirvi, jonka ruhopaino oli noin 170 kiloa.
Hirvi toimitettiin Päijälän seudun metsästysseura ry:n nylkytiloihin, jossa lihat palastellaan ja pussitetaan.
Kuhmoisissa on vuosikymmeniä pitkä perinne, jossa metsästysseurat kaatavat vuorollaan hirven, joka lahjoitetaan Lions Clubille huutokaupattavaksi. Huutokaupan tuotot käytetään Kuhmoisten paikallisen nuorisotoiminnan hyväksi.
Lauantaina 18.10 kannattaa siis olla kylän pinnassa kuulolla ja huutaa itselleen erinomaista ja puhdasta hirvenlihaa.