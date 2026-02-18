Matkailuhanke Lakeland Villages sai uuden projektipäällikön: ”Kansainväliset matkailijat ovat realistinen tavoite”

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ

KOLMEN KUNNAN alueella toimiva matkailuhanke Lakeland Villages kannustaa matkailutoimijoita tavoittelemaan kansainvälisiä matkailijoita. Siitä osoituksena ovat muun muassa palvelujen kehittämiskoulutukset ja suomenkielisten verkkosivujen ohella julkaistut englanninkieliset verkkosivut sekä somepäivitykset.

Matkailuhankkeen tuoreen projektipäällikön Mari Holopaisen mukaan suunnitelmissa on kontaktoida erilaisia matkanjärjestäjiä, joiden kautta kansainväliset matkailijat löytäisivät tiensä Lapin lisäksi myös Pirkanmaalle, Lakeland Villages -alueelle.

– Kansainväliset matkailijat ovat realistinen tavoite, kunhan olemme saaneet palvelut viilattua ja paketoitua kuntoon. Pienten toimijoiden haaste on yleensä toimitusvarmuus, ja se vaatii yhteistyötä, Holopainen kertoo.

LAKELAND VILLAGES -matkailuhanke pyrkii edistämään matkailua Kangasalan kaupungin sekä Pälkäneen ja Kuhmoisten kuntien alueella. Kolmen kunnan välinen matkailuyhteistyö käynnistyi vuonna 2023 Mesi Lähteenkorvan luotsaamana, hankkeen toisen vaiheen projektipäälliköksi valittiin 48 hakijan joukosta Holopainen.

– Pohjatyötä on tehty paljon ja muun muassa kartoitettu mökkiläisten näkökulmia. Käytössäni on kaikki jo tuotettu materiaali, ja meillä on hyvä tiimi kasassa. Jokaisesta kunnasta on mukana edustaja, ja heillä on valtavasti hiljaista tietoa, josta voimme hyötyä. Se on hienoa, Holopainen sanoo.

Matkailuhankkeen ensimmäiset koulutukset tulevat tarjolle jo kuluvana keväänä. Maaliskuun 17. päivä aiheena on palvelumuotoilu, huhtikuun 16. päivä puhutaan aloittavan matkailuyrittäjän inspiraatiosta ja 28. päivä huhtikuuta kestävyydestä matkailupalveluissa. Koulutuksiin voi osallistua sekä kasvokkain että verkon välityksellä.

– Sparraamme näin aloittavia matkailuyrittäjiä sekä heitä, jotka ovat kiinnostuneita matkailuyrittäjyydestä tai haluaisivat laajentaa toimintaansa sille puolelle. Kevään koulutuksissa tuetaan kestävän matkailun STF-merkkiä tavoittelevia yrityksiä ja palvelumuotoilusta kiinnostuneita. Kesä jätetään varmaankin koulutusten osalta rauhaan, sillä se on monella toimijalla kiiresesonkia. Syksyllä jatketaan palvelujen kehittämisen ja paketoinnin kanssa, Holopainen kertoo.

Mari Holopaisen mukaan luontomatkailu trendaa, ja kansallispuistot sekä luontokohteet kiinnostavat matkailijoita. Kulttuurinen kestävyys on muiden kestävyyden osa-alueiden lisäksi huomioitava tämän päivän matkailussa.

LUONTOMATKAILU TRENDAA edelleen. Holopainen muistuttaa esimerkiksi pyöräilyn suosion nousseen viime vuosina ja reittejä kehitettäneen ympäri Suomen. Ja jos koronapandemiasta ei muuta hyötyä ollut, niin ainakin kansallispuistot ja luontokohteet alkoivat kiinnostaa matkailijoita.

– Hankkeen kaikissa kolmessa kunnassa on näitä hienoja luontokohteita. Hevoset näkyvät joka pitäjässä, on lapsiperheille suunnattuja eläinpihoja sekä lähiruokaa. Myös paikalliset tapahtumat kiinnostavat matkailijoita, Holopainen listaa.

Merkittäväksi asiaksi matkailijoita, erityisesti kansainvälisiä, haaliessa on tärkeää huolehtia kestävyydestä. Matkailun kestävyydestä puhuttaessa puhutaan sosiaalisesta, ekologisesta, kulttuurisesta ja taloudellisesta kestävyydestä. Kaksi ensimmäistä on suomalaisyrityksillä Holopaisen mukaan hyvin hallussa.

– Työolot ovat kunnossa ja luontoarvot huomioidaan hyvin. Itse olen matkailijaprofiililta kulttuurimatkailija ja minua ilahduttaa, kun matkailutoimijat tekevät yhteistyötä paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa, Holopainen sanoo.

MIKÄ ON LAKELAND VILLAGES?

– Vuonna 2023 alkaneessa kolmen kunnan kolmivuotisessa matkailuyhteistyössä julkaistu matkailualuebrändi.

– Lakeland Villages – Konsepti tulevaisuuden matkailuverkostoista” on kaksivuotinen Pirkanmaanliiton ja kuntien rahoittama kehittämishanke, joka toimii Kuhmoisten, Kangasalan ja Pälkäneen alueella.

– Keskeisenä tavoitteena on luoda verkostomainen toimintamalli, joka tukee matkailuyritysten joustavuutta, yhteistyötä ja pitkäjänteistä kehitystä.

– Matkailutoimijoiden verkostossa kehitetään muun muassa palvelutarjontaa sesonkien siirtymäajoille.

– Hanke vahvistaa alueen brändiä ja vetovoimaa, joka taas nostaa alueen tunnettuutta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Toimenpiteet edistävät elinkeinojen uudistumista.

– www.lakelandvillages.com, tilit Facebookissa ja Instagramissa