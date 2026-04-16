Minne mennä: Partiolaiset kutsuvat seikkailuun yrjönpäivänä

PARTIOLIPPUKUNTA KUHMOISTEN Korpisudet haastaa kuhmoislaiset osallistumaan koko kylän yhteiseen Yrjönpäiväseikkailuun.

Partiolaisten perinteisenä juhlapäivänä, yrjönpäivänä 23. huhtikuuta, lippukunta järjestää leikkimielisen rastiseikkailun, joka sopii kaikenikäisille. Seikkailu esittelee ja testaa partiolaisten perustaitoja rasteilla kirkonkylällä Korpikolon läheisyydessä.

Seikkailuun lähdetään 3–5 henkilön joukkueissa. Joukkueet ilmoitetaan lippukunnalle etukäteen sähköpostitse. Seikkailun lähtö ja maali sijaitsevat Korpikololla, missä joukkueita odottaa myös osallistumispalkinto tapahtuman jälkeen. Lisäksi kololla palvelee Jamboree-kioski koko tapahtuman ajan.

Päivi Hotokka