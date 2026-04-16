Asemuseoon kesällä 2024 murtautuneelle miehelle vaaditaan ehdotonta vankeusrangaistusta.

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Kuhmoisten asemuseon varkautta käsiteltiin keskiviikkona 15. huhtikuuta Pirkanmaan käräjäoikeudessa, kertoi Yle.

Ylen mukaan noin viisikymppiselle miehelle luettiin syytteet törkeästä varkaudesta, törkeästä ampuma-aserikoksesta, ryöstöstä ja muista rikoksista. Syyttäjä vaatii hänelle ehdotonta vankeusrangaistusta.

Teko tapahtui kolmessa erässä heinä-elokuussa 2024.

Syytetty murtautui asemuseoon ensimmäisen kerran 3. heinäkuuta ja anasti museosta 34 toimivaa revolveria ja pistoolia. Kaksi päivää myöhemmin hän yritti murtautua asemuseoon uudestaan, tuolloin mukana oli myös rikoskumppani. Saaliksi kaksikko sai rakennuksessa olevasta asunnosta anastetut alkoholit.

Elokuun lopussa mies murtautui asemuseoon uuden rikoskumppanin kanssa. He ottivat mukaansa kuusi asetta, pahoinpitelivät asemuseon omistajan ja uhkasivat ajaa tämän päällse sekä törmäsivät paikalle tulleeseen paloautoon. Kolmannen murron osalta miehiä syytetään ryöstöstä.

Ylen uutisen mukaan tapauksessa on syytettynä yhteensä 11 henkilöä. Heistä viittä syytetään törkeästä kätkemisrikoksesta ja törkeästä ampuma-aserikoksesta. Syyttäjän mukaan syytetyt ottivat haltuunsa 32 pääsyytetyn varastamaa asetta ja välittivät niitä eteenpäin.

Myös Aamulehti uutisoi keskiviikkoisesta oikeudenkäynnistä. Uutisen mukaan pääsyytetty myönsi tekonsa ja sanoi maksaneensa aseilla vahoja velkoja.