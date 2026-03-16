Muistokirjoitus: Matti Rikhard Piili 17.11.1952–29.8.2025 

KUHMOISTEN KESKUSTASSA on hiljentynyt tuttu näyteikkuna. Piilin kelloliikkeen ovi, josta on kuljettu lähes 90 vuoden ajan, on nyt sulkeutunut. Sen viimeinen mestari, kelloseppä Matti Rikhard Piili, on poissa.

Matti syntyi Kuhmoisissa ja varttui kellonkäynnin, työkalujen kilinän ja musiikin sävelten keskellä. Hänen isänsä Edvin Piili perusti liikkeen vuonna 1936 ja toimi kelloseppänä, äiti Helmi puolestaan optikkona ja liikkeen sydämenä. Edvinin varhaisen poismenon myötä vuonna 1959 Helmi otti vastuun Piilin Kelloliikkeen toiminnasta apunaan kaksi kelloseppää.

Valmistuttuaan Kelloseppäkoulusta 1972 Matti aloitti heti työt perheyrityksessä ensin kelloseppänä ja myöhemmin yrittäjänä jatkaen perheyrityksen tarinaa. Liike oli auki asiakkaille päivisin kello 9–17, mutta usein kellosepän työt jatkuivat vielä liikkeen sulkeuduttua työrauhasta nauttien ja kuunnellen musiikkia, joka oli Matille tärkeä ja rakas harrastus työn ohella.

Hän lauloi Kuhmoisten mieskuorossa ja soitti nuoruusvuosinaan perustetussa ja myöhemmin uudelleen herätetyssä bändissä Iivana Julma. Töiden ja musiikkiharrastusten lisäksi Matti viihtyi mökkisaaressaan Päijänteellä ja syksyisin hän suuntasi veneellä Päijänteen saariin sieniretkille.

Matti teki työtään viimeiseen asti, vaikka Alzheimerin tauti vähitellen vei voimia. Kädet kuitenkin muistivat sen, mitä mieli ei aina enää tavoittanut. Kellojen korjaaminen oli hänelle enemmän kuin ammatti – se oli elämäntapa, joka jatkui loppuun asti.

Matin poismenon myötä päättyy myös Piilin kelloliikkeen lähes 90-vuotinen historia. Häntä jäävät kaipaamaan puoliso, lapset perheineen sekä lukuisat ystävät ja asiakkaat, jotka saivat tuntea hänen lempeän hymynsä ja rauhallisen olemuksensa.

Milla Vilska

Pauliina Iiramo