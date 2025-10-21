Nuorisovaltuuston syysterveiset

Nuorisovaltuuston kautta pääsee vaikuttamaan monipuolisesti. Nuorisovaltuustosta valitaan edustajat myös sivistys- ja tekniseen lautakuntaan sekä elinvoimajaostoon. Kuva: Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston syksy on lähtenyt taas kerran mukavasti käyntiin kahdella kokouksella. Elokuun järjestäytymiskokouksessa tapahtui jäsenmuutoksia: muutama jäsen jätti valtuuston muun muassa opiskelun tai varusmiespalveluksen vuoksi. Tällöin jaoimme tehtäviä uusiksi, ja erityisesti puheenjohtajisto koki muutoksia. Valitsimme myös sivistyslautakuntaan ja tekniseen lautakuntaan sekä elinvoimajaokseen uudet edustajat. Nuorisovaltuuston jäsenyys siis mahdollistaa monenlaisia vaikuttamismahdollisuuksia.

Järjestäytymiskokouksen jälkeen pidimme seuraavaksi lokakuun alussa yleiskokouksen, jonne kaikki toiminnastamme kiinnostuneet saivat tulla vapaasti seuraamaan kokousta. Kokouksessa muiden asioiden ohella pääsimme myös hyväksymään kolme uutta jäsenhakemusta: Mira Teivaanmäki, Mikael Koli sekä Ruben Seppälä julistettiin tervetulleiksi nuorisovaltuustoon.

Kokous kesti useamman tunnin: kävimme paljon keskustelua niin ryhmämme tulevasta virkistäytymispäivästä kuin koulukeskuksen ilmanlaadusta, joka on ollut huolenaiheena jo pitkään. Suunnitelmissamme on myös vierailu Padasjoen kunnan nuorisovaltuustoon, jotta pääsisimme tutustumaan muihin nuoriin ja heidän toimintapoihinsa.

Joulukuussa tapaamme kunnanvaltuustoa glögin nauttimisen ja valtuuston kokouksen seuraamisen merkeissä. Muutaman vuoden aikana perinteeksi muodostunut ”glögitys” on osoittautunut mukavaksi ja hyödylliseksi tapaamiseksi, jossa pääsemme vaihtamaan ajatuksia nuorten ja kunnanvaltuuston välillä. Pääsemme tuomaan omia näkemyksiämme ja havaintojamme esiin – on hieno asia, että meitä nuoria halutaan kuulla.

Reetta Unnaslahti,

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja