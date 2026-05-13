Lukijapostia: Apteekkarin terveiset

YLE UUTISOI jälleen apteekkien sulkemisista, joten aktivoiduin kirjoittamaan meidän tilanteestamme. Monet asiakkaat ovat ymmärrettävästi huolissaan kyselleet siitä.

Koko viime vuoden eduskunnan sote-valiokunnassa tekeillä ollut apteekkitalouden kokonaisuudistuspaketti vietiin eduskunnassa läpi joulukuussa, vaikka asiantuntijat ja laskenta kertoivat, että uudistus tulee aiheuttamaan sen, että useat apteekit käyvät tappiollisiksi tai kannattamattomiksi. Uudistuksessa leikattiin lääkkeistä apteekille jäävää katetta, ja uudistettiin apteekkiveron laskentaa monesta kohtaa, sekä muutettiin sivuapteekille annettavaa verohelpotusta. Lisäksi päätettiin vapauttaa rajattu valikoima itsehoitolääkkeitä myytäväksi myös muualla kuin apteekeissa.

Nämä muutokset kohtelevat eri tavoin erilaisia apteekkeja, ja osalle jo valmiiksi taloudeltaan kriisiytyneistä apteekeista ne ovat liikaa. Olemme pahoillamme näiden apteekkien henkilökunnan, asiakaskunnan ja tietysti yrittäjien puolesta.

Meillä Kuhmoisten apteekissa näyttäsi siltä, että emme ole leikkauksista pahimmin kärsivien joukossa, sillä osa kateleikkauksesta kompensoituu meillä apteekkiveron kevennyksellä. Pystymme jatkamaan toimintaa entiseen malliin, eli samoilla aukioloajoilla ja samalla ihanalla henkilökunnalla. Längelmäen sivuapteekinkin eteen tehdään kaikkemme, että apteekkipalvelut säilyisivät myös Länkipohjassa. Tiedämme kuinka tärkeitä ne siellä monelle ovat.

Längelmäellä, kuten myös Kuhmoisissa jokainen asiakas ja jokainen ostos on tosi tärkeä pienen apteekin toiminnan turvaamiseksi. Olemme myös hirvittävän onnellisia jokaisesta kesä- ja kausiasukkaasta, joka meillä asioi.

Omalta kannaltani, aika vasta aloittaneena yrittäjänä ja isot lainat niskassa, viime vuosi ja oli melkoisen kuormittava, kun ei tiennyt minkälaiseen lopputulemaan uudistus veivataan, ja mitä sopeuttamistoimia sen vuoksi joutuu tekemään. Nyt näyttäisi kuitenkin siltä, että uskaltaa vähän huokaista (ainakin hetken).

Nähdään Kuhmoisten ja Längelmäen apteekeilla!

Sanna Taimisto