Rosellin puukkoja myydään ympäri maailmaa – Yhdysvalloissa nimi meinasi olla ongelma

Rosellinkatu löytyy Roomasta ja Rooman puhelinluettelossa on pari sivua pelkkiä Roselleja, mutta Kuhmoisissa on myös Rosellintie. Näin kertoi Heimo Roselli, joka perusti yrityksen, puukkopajan eli veitsivalmistamon 50 vuotta sitten.

Suomessa asuu tällä hetkellä vain yhden ja saman Rosellin suku, 32 henkilöä. Oli myös toinen, Ruotsista Suomeen muuttanut Rosellin suku, joka on kuitenkin muuttanut takaisin Italiaan. Heimo kertoi, että hänen Roselli-sukunsa tuli Suomeen todennäköisesti 1300-luvulla Italiasta, kun ihmisiä pakeni maasta muun muassa julmien inkvisitiotapojen takia. Ketä tahansa saatettiin syyttää kerettiläiseksi, myös syyttä.

Rosellin puukot, veitset ja kirveet tunnetaan ympäri maailman, Sveitsistä Japaniin ja Yhdysvalloista Espanjaan. Vientimaita on noin kaksikymmentä. Sveitsiin on viety erityisesti kirveitä sen jälkeen, kun yrityksessä vieraili rouva Sveitsistä. Hän löysi alppimajalleen naisille sopivan kirveen, joka ei jää puuhun kiinni.

Pariisin markkinat taas avautuivat Rosellille, kun ranskalainen toimittaja kirjoitti puukoista ja niiden valmistuksesta viiden sivun jutun ranskalaiseen lehteen Rosellin tuotteiden ollessa esillä Lahden hiihtokisoissa. Jokin kallis kauppa Pariisin Oopperan seutuvilla otti Rosellin tuotteita myyntiin, ja sitä kautta tuotteet saivat mainetta ja uusia markkinoita.

Heimo Roselli kehitti koko maailman laajuisesti vahvimman teräksen puukkojen materiaaliksi, joka on edelleenkin ylivoimainen aines kansainvälisesti. Sitä kutsutaan suurlujuusteräkseksi eli ylihiiliteräkseksi (engl. Ultra-High Carbon Steel) ja sen valmistusmenetelmä on pysynyt salaisena näihin päiviin asti.

Heimo oli vielä nuori mies, kun hän kiinnostui vanhempiensa maatilalla puukoista. Ne eivät olleet tarpeeksi hyviä kalastukseen ja metsästykseen. Niinpä hän alkoi kehittää puukkoja ja niiden ainesosia. Ensimmäinen puukko valmistui Vinnilän konepajan tiloissa.

Myöhemmin Jyväskylän Rautpohjan tehtaalta saatiin uusi taontakone, joka oli valtavan suuri ja vei paljon sähköä. Kuhmoisten sähkölinjat olivat siihen aikaan vielä sangen hauraat. Heimo oppi käyttämään suurta konetta vasta illalla kello yhdentoista jälkeen, jolloin kuhmoislaiset lopettivat television katselun ja kävivät yöpuulle. Muuten olisi koko kylällä ollut sähkökatkoksia pitkin päivää.

Japanin markkinoille on vaikea päästä, koska Japanissa on omia hyviä terästuotteita. Mutta koska Rosellin kehittämä teräs on maailman kovinta ja lujinta, Japaniinkin on tilattu Rosellin tuotteita, samoin aiemmin myös Venäjälle. Yhdysvaltojen markkinoita varten sikäläiset ehdottivat, että puukkoja myytäisiin jollakin muulla nimellä kuin Roselli, koska eräs Roselli sattui olemaan kuuluisa mafiapomo Amerikassa, mutta tämä menetti sitten henkensä, ja nimi sai säilyä Rosellina.

Tunnetuimpia ja myydyimpiä tuotteita on ollut mummunhammas, jonka terä on sangen lyhyt. Heimo korosti useaan otteeseen, että esimerkiksi hirven käsittelyssä lyhyt terä on parempi kuin pitkä, vaikka moni luulisi asian olevan toisin päin.

Miksi juuri Kuhmoinen on Rosellin kotipaikka? Alkuaikoina useampi henkilö Kuhmoisissa arveli, että puukkopaja ei tule pärjäämään ja konkurssi uhkaa. Mutta näin ei ole käynyt, ja tehdas työllistää edelleenkin kaksitoista henkilöä paikkakunnalla. Yritystä on aikoinaan yritetty junailla toiselle puukkoyritykselle, Marttiinille, mutta sen Heimo pystyi estämään, koska näin ei ollut tarkoitus.

Yrityksen pääomistaja on nykyisin Pasi Helin, joka on hänkin alun perin Kuhmoisista kotoisin. Heimo Roselli on nyt jo ikämies, mutta käy Rosellilla edelleen aamuisin kahvilla. Hänen esitystään oli todella kiintoisaa kuulla ja kuunnella! Tilaisuus oli Kuhmoisten Eläkeliiton järjestämässä perjantaikerhossa 3. lokakuuta Kuhmolassa.

Juhani Nummela