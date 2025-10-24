Tarkennus Pirhan palveluja koskevaan uutiseen

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Keskiviikkona 22. lokakuuta ilmestyneessä lehdessä sivulla kolme ollut kuvateksti on aiheuttanut hämmennystä.

Kuvatekstissä toimittaja on muotoillut hyvinvointialueen varavaltuutetun Johanna Peltosen sanat muotoon ”kuhmoislaisten lääkäripalvelut keskittyvät jatkossa kangasalle”. Tosiasiassa lääkäripalvelut eivät ole häviämässä kunnasta mihinkään, vaan Peltonen tarkoitti, että terveyskeskustasoinen osastohoito keskittyy ja laajene Kangasalla, ja siellä on tulevaisuudessa saatavilla myös kiirevastaanottotoimintaa laajemmin. Näin ollen kuhmoislaisten ei tarvitsisi ajella esimerkiksi Valkeakoskelle tai Orivedelle.

Toimitus pahoittelee virhettä.