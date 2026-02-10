Valtuustoaloite: Kirkolle kaivataan polkua

TEKSTI KATJA SIRVIÖ
KUNNANVALTUUTETTU OSKU Puukila jätti maanantaina valtuuston kokouksessa valtuustoaloitteen ”Kirkkopolun” rakentamiseksi.
”Kirkko ja seurakuntakoti ovat jääneet liikenteelliseen pussiin. Askoniementien ja Kirkkotien välille on valmiiksi kaavoitettu kevyenliikentie, joka on jäänyt rakentamatta”, aloitteessa todetaan.
Aloitteessa huomautetaan myös, kuinka nykyisellään Askoniementien suunnalta tunnelista saapuvat kuntalaiset joutuvat kiertämään lenkin museon kautta saavuttaakseen seurakuntakodin ja kirkon. Ylimääräisen kiertolenkin merkitys korostuu, kun huomioimme, että monet seurakuntakodilla ja kirkossa asioivat ovat jalan kulkevia ikäihmisiä.”
Lisähuomiona aloitteessa mainitaan kirkkotien liikenteellisesti vaaralliseksi luokiteltava liittymä museon kohdalla. Risteystä käyttää seurakuntakodille sijoitettu Kivitassujen päiväkotiryhmä.